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Grip vakalarının patladığı o ilçede harekete geçildi! Kararı kaymakamlık duyurdu: Okullar tatil edildi!

07.12.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış soğukları bastırırken buna paralel olarak grip vakaları da artıyor. Özellikle de çocuklarda grip görülmesi okullar açısından endişeye yol açıyor. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bir okulda grip vakalarının yükselmesi sonucu harekete geçildi. Kaymakamlık, eğitime ara verildiğini duyurdu.

Grip vakalarının patladığı o ilçede harekete geçildi! Kararı kaymakamlık duyurdu: Okullar tatil edildi!

Koronavirüsün etkisi zayıflasa da virüs ortadan kaybolmuş değil. Hastalık devam ederken grip vakaları da yükseliş gösterdi. Hastalıkların birbirine karıştığı bu dönemde Isparta'nın Sütçüler ilçesinde ise bir okulun tatil edilmesi yönünde karar verildi. Nedeni ise okulda patlak veren grip vakaları...

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BUGÜN BAŞLADI

Sütçüler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık’tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

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(AA)

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