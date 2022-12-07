Grip vakalarının patladığı o ilçede harekete geçildi! Kararı kaymakamlık duyurdu: Okullar tatil edildi!

Koronavirüsün etkisi zayıflasa da virüs ortadan kaybolmuş değil. Hastalık devam ederken grip vakaları da yükseliş gösterdi. Hastalıkların birbirine karıştığı bu dönemde Isparta'nın Sütçüler ilçesinde ise bir okulun tatil edilmesi yönünde karar verildi. Nedeni ise okulda patlak veren grip vakaları...

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Sütçüler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık’tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

(AA)

