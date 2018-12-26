İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Betül Mercan, grip ve soğuk algınlığının farklı enfeksiyon hastalıkları olmasının yanı sıra ikisinin de viral enfeksiyon olduğunu belirterek, “Fakat soğuk algınlığı ayakta geçirilecek kadar hafif bir tablo çizerken, grip daha ağır seyreder. Grip ve soğuk algınlığını birbirine karıştırmayın.” ifadelerini kullandı.

Mercan, yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsiminde sık sık gelişen hastalıkların başında grip ve soğuk algınlığının yer aldığını ve grip ile soğuk algınlığının birbirine karıştırıldığını bildirdi.

Grip ve soğuk algınlığının farklı hastalıklar olduğuna dikkati çeken Mercan, “Grip ve soğuk algınlığı farklı enfeksiyon hastalıkları olmasının yanı sıra ikisi de viral enfeksiyondur. Fakat soğuk algınlığı ayakta geçirilecek kadar hafif bir tablo çizerken, grip daha ağır seyreder. Grip ve soğuk algınlığını birbirine karıştırmayın.” uyarısında bulundu.

-“Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçının”

Grip ve soğuk algınlığının farklarından bahseden Uzm.Dr. Mercan, şunları kaydetti: