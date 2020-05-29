HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. GSM şirketini pompalı tüfekle basan kişiyi polis etkisiz hale getirdi

GSM şirketini pompalı tüfekle basan kişiyi polis etkisiz hale getirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2020 14:27 | Son Güncelleme

Ankara'da bir GSM şirketine ait bayiyi elindeki pompalı tüfekle basan kişiyi, bayi içinde GSM işlerini halletmek için bulunan E.A isimli polis memuru etkisiz hale getirdi.

Olay, Altındağ ilçesinde bulunan Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir GSM şirketine ait bayide meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre iş yeri sahibi O.B., hattındaki haciz nedeniyle T.T isimli zanlı ile tartıştı. Tartışmanın ardından dükkandan ayrılan T.T bir süre sonra bayiye elindeki pompalı tüfekle geri geldi. T.T.'nin iş yerine elindeki pompalı tüfekle girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddialara göre T.T. çalışanları, "Hepinizi öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Olay esnasında Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliğinde görevli polis E.A., GSM operatörü işleri halletmek için bayi içindeydi. Polis E.A., T.T'ye müdahale ederek elindeki pompalı tüfeği aldı.

Durumu polis memuru arkadaşlarına bildiren E.A., olay yerine gelen ekiplere alkollü olduğu da tespit edilen zanlıyı teslim etti. Göz altına alınan T.T. isimli zanlının Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ruhsatsız tüfek bulundurmaktan 866 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Nefes kesen kovalamaca kamerada! Havaya ateş açtılarNefes kesen kovalamaca kamerada! Havaya ateş açtılar
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Ceyhan süre verdi: Vakalarda 10'un altına...

Prof. Dr. Ceyhan süre verdi: Vakalarda 10'un altına...

İstanbul'da fabrikada patlama

İstanbul'da fabrikada patlama

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Acun Ilıcalı o iddialara ateş püskürdü: Bu şerefsizliktir

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Burası İtalya! Polis aracından ezan sesi duyulunca...

Burası İtalya! Polis aracından ezan sesi duyulunca...

Diğer Haberler
Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

İstanbul’da “hayalet gösterge” hırsızlarına nefes kesen kovalamaca kamerada

Nefes kesen kovalamaca kamerada! Havaya ateş açtılar

Serçelerin 'ekmek kavgası' anbean görüntülendi

Renkli anlar böyle görüntülendi

Brezilya'da engelli genç ayağı ile çektiği oyuncak silahla soygun düzenledi

Filmleri aratmayan anlar! Engelli genç...

Yavrularıyla oynayan boz ayı görüntülendi

Yavrularıyla birlikte böyle görüntülendi

Polisten korkan çocuklar önce saklandı, sonra polisle hatıra fotoğrafı çektirdi

Polise yakalanan çocuklar ne yapacağını şaşırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.