HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. GTA remastered üçlemesi geliyor!

GTA remastered üçlemesi geliyor!

13.08.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rockstar Games'in Grand Theft Auto serisindeki üç farklı oyunun remastered versiyonunu çıkartacağı iddia edildi. Buna göre remastered GTA üçlemesinde (GTA Remastered Trilogy) GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas yer alacak. Peki yenilenmiş GTA oyunları ne zaman çıkacak?

GTA remastered üçlemesi geliyor!

GTA Remastered üçlemesinin söylentileri aslında yeni değil. Yıllardır Rockstar Games'in böyle bir üçleme çıkartacağı iddiası vardı. Günler geçtikçe böyle bir iddia daha da fazla ilgi gördü. Hatta serinin en çok sevilen oyunlarından biri olan GTA Vice City'nin remastered sürümünün gelmesini bekleyenlerin sayısı fazlalaştı. Şimdi ise bazı kaynaklar, GTA Remastered üçlemesi için yeni bilgiler verdi.

POPÜLER GTA YAPIMLARI YENİLENİYOR

Güvenilir olarak görülen kaynakların verdiği habere göre, Rockstar Games, GTA Remastered üçlemesi (GTA Remastered Trilogy) adı altında bazı popüler GTA oyunlarının yenilenmiş sürümlerini geliştiriyor. Bu oyunların ise GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas olduğu söyleniyor. Grand Theft Auto serisinin yenilenmiş oyunlarının Unreal Engine ile geliştirildiği belirtilirken, sonuç olarak yeni ve eski grafiklerin bir karışımının ortaya çıkacağı bildiriliyor. Ayrıca "projeye Rockstar Dundee liderlik ediyor" deniyor.

GTA San Andreas hileleri neler? İşte en zorlu anlarda yardıma koşacak GTA San Andreas hileleriGTA San Andreas hileleri neler? İşte en zorlu anlarda yardıma koşacak GTA San Andreas hileleri

GTA REMASTERED ÜÇLEMESİNİN ÇIKIŞ TARİHİ

İddialara göre remastered oyunlar PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Google Stadia ve mobil cihazlar için piyasaya sürülecek. Üçleme ekim veya kasım aylarında, yani sonbahar aylarında piyasaya çıkacak ancak PC ve mobil cihazlar için çıkacak versiyonlar 2022 yılına sarkabilir. Son olarak, tüm bunların henüz resmi bir açıklama ile doğrulanmadığını ekleyelim.

GTA 6'nın çıkış tarihi ortaya çıktı! Daha fazlası da varGTA 6'nın çıkış tarihi ortaya çıktı! Daha fazlası da var

Ancak böyle bir durum varsa Rockstar Games çok yakın bir zamanda bize gerekli açıklamaları yapacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşetiİstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti
Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklamaPrompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama
Konami’den beklenen açıklama geldiKonami’den beklenen açıklama geldi

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Acı haber bir kez daha geldi! Can kaybı 27'ye yükseldi

Acı haber bir kez daha geldi! Can kaybı 27'ye yükseldi

Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama

Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama

Meteoroloji'den Karadeniz için yeni uyarı!

Meteoroloji'den Karadeniz için yeni uyarı!

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

5 yıldızlı otelde feci ölüm!

5 yıldızlı otelde feci ölüm!

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.