GTA remastered üçlemesi geliyor!

GTA Remastered üçlemesinin söylentileri aslında yeni değil. Yıllardır Rockstar Games'in böyle bir üçleme çıkartacağı iddiası vardı. Günler geçtikçe böyle bir iddia daha da fazla ilgi gördü. Hatta serinin en çok sevilen oyunlarından biri olan GTA Vice City'nin remastered sürümünün gelmesini bekleyenlerin sayısı fazlalaştı. Şimdi ise bazı kaynaklar, GTA Remastered üçlemesi için yeni bilgiler verdi.

POPÜLER GTA YAPIMLARI YENİLENİYOR

Güvenilir olarak görülen kaynakların verdiği habere göre, Rockstar Games, GTA Remastered üçlemesi (GTA Remastered Trilogy) adı altında bazı popüler GTA oyunlarının yenilenmiş sürümlerini geliştiriyor. Bu oyunların ise GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas olduğu söyleniyor. Grand Theft Auto serisinin yenilenmiş oyunlarının Unreal Engine ile geliştirildiği belirtilirken, sonuç olarak yeni ve eski grafiklerin bir karışımının ortaya çıkacağı bildiriliyor. Ayrıca "projeye Rockstar Dundee liderlik ediyor" deniyor.

GTA REMASTERED ÜÇLEMESİNİN ÇIKIŞ TARİHİ

İddialara göre remastered oyunlar PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Google Stadia ve mobil cihazlar için piyasaya sürülecek. Üçleme ekim veya kasım aylarında, yani sonbahar aylarında piyasaya çıkacak ancak PC ve mobil cihazlar için çıkacak versiyonlar 2022 yılına sarkabilir. Son olarak, tüm bunların henüz resmi bir açıklama ile doğrulanmadığını ekleyelim.

Ancak böyle bir durum varsa Rockstar Games çok yakın bir zamanda bize gerekli açıklamaları yapacaktır.

