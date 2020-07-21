Gücü kalbinde: Huawei MateBook X Pro Türkiye'de satışta! İşte Huawei MateBook X Pro'nun fiyatı

Huawei sadece akıllı telefon üretiminde söz sahibi değil. Firma MateBook serisiyle birlikte dizüstü bilgisayarlar da üretiyor. Bu serinin Pro takılı son üyesi ise Huawei MateBook X Pro. Performans odaklı üretilen Huawei MateBook X Pro artık Türkiye'de kullanıcıların da siparişine sunulmuş durumda.

HUAWEİ MATEBOOK X PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei MateBook X Pro'nun özelliklerine değinelim biraz da. Huawei MateBook X Pro, 13,9 inç büyüklüğünde 3K çözünürlüğünde dokunmatik bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Bu ekran ile birlikte MateBook X Pro, yüzde 91 oranında ekran/kasa oranı sunuyor. Ekran kasa oranının yükseltilmesiyle birlikte feragat edilen 1 MP'lik kamera, Huawei MateBook X Pro'da klavyedeki F6 ve F7 tuşlarının arasına kapanır açılır bir şekilde konumlanıyor. Huawei işi dizüstü bilgisayarın kalbinde ise 10.nesil Intel Core i7-10510U veya 10. nesil Intel Core i5-10210U işlemci var. Bu işlemciye 2 GB GDDR5 Nvidia GeForce MX250 ekran kartı ve 16 LPDDR3 RAM eşlik ediyor.

Huawei MateBook X Pro akıllı telefonlarda rastladığımız donanımlara da sahip. Bu donanımlardan biri şarj konusunda ortaya çıkıyor. Zira, Huawei MateBook X Pro tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi SuperCharge adı verilen 65W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Böylece dizüstü bilgisayarın 56Wh'lık bataryası daha hızlı doluyor. MateBook X Pro'nun bağlantı noktalarında ise iki adet USB Type-C, bir adet USB Type-A ve bir adet kulaklık girişi yer alıyor.