HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Gücü kalbinde: Huawei MateBook X Pro Türkiye'de satışta! İşte Huawei MateBook X Pro'nun fiyatı

Gücü kalbinde: Huawei MateBook X Pro Türkiye'de satışta! İşte Huawei MateBook X Pro'nun fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.07.2020 12:08 | Son Güncelleme

Huawei MateBook X Pro Türkiye topraklarına giriş yaptı. Huawei'nin Windows 10'lu dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook X Pro, Huawei Online Mağazası üzerinden satışa çıktı. Peki Huawei MateBook X Pro özellikleri neler? Huawei MateBook X Pro fiyatı ne kadar?

Gücü kalbinde: Huawei MateBook X Pro Türkiye'de satışta! İşte Huawei MateBook X Pro'nun fiyatı

Huawei sadece akıllı telefon üretiminde söz sahibi değil. Firma MateBook serisiyle birlikte dizüstü bilgisayarlar da üretiyor. Bu serinin Pro takılı son üyesi ise Huawei MateBook X Pro. Performans odaklı üretilen Huawei MateBook X Pro artık Türkiye'de kullanıcıların da siparişine sunulmuş durumda.

HUAWEİ MATEBOOK X PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei MateBook X Pro'nun özelliklerine değinelim biraz da. Huawei MateBook X Pro, 13,9 inç büyüklüğünde 3K çözünürlüğünde dokunmatik bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Bu ekran ile birlikte MateBook X Pro, yüzde 91 oranında ekran/kasa oranı sunuyor. Ekran kasa oranının yükseltilmesiyle birlikte feragat edilen 1 MP'lik kamera, Huawei MateBook X Pro'da klavyedeki F6 ve F7 tuşlarının arasına kapanır açılır bir şekilde konumlanıyor. Huawei işi dizüstü bilgisayarın kalbinde ise 10.nesil Intel Core i7-10510U veya 10. nesil Intel Core i5-10210U işlemci var. Bu işlemciye 2 GB GDDR5 Nvidia GeForce MX250 ekran kartı ve 16 LPDDR3 RAM eşlik ediyor.

Huawei MateBook X Pro fiyatı

Huawei MateBook X Pro akıllı telefonlarda rastladığımız donanımlara da sahip. Bu donanımlardan biri şarj konusunda ortaya çıkıyor. Zira, Huawei MateBook X Pro tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi SuperCharge adı verilen 65W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Böylece dizüstü bilgisayarın 56Wh'lık bataryası daha hızlı doluyor. MateBook X Pro'nun bağlantı noktalarında ise iki adet USB Type-C, bir adet USB Type-A ve bir adet kulaklık girişi yer alıyor.

Huawei MateBook X Pro-2

HUAWEİ MATEBOOK X PRO FİYATI NE KADAR?

Huawei MateBook X Pro 14.999 TL'den Huawei online mağazasında satışta bulunuyor. Ancak şimdilik MateBook X Pro'nun 10. nesil Intel Core i7-10510U işlemcili versiyonunu satın almak mümkün.

Huawei MateBook X Pro fiyatı-2

Huawei Türkiye'nin önümüzdeki günlerde dizüstü bilgisayarın 10. nesil Intel Core i5-10210U ile güçlendirilmiş versiyonunu da satışa çıkartması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Dünyanın en zengin insanı bir günde rekor kırdı!Dünyanın en zengin insanı bir günde rekor kırdı!
POMEM alımları ne zaman başlayacak? POMEM alımları ne zaman başlayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!

Kardeşinin çürümüş cesediyle günlerce aynı evde yaşadı!

Pınar Gültekin'den acı haber geldi

Pınar Gültekin'den acı haber geldi

Bu defa arabayla yarıştı! Milyonlarca kişi izledi

Bu defa arabayla yarıştı! Milyonlarca kişi izledi

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Realme C11 sonunda Avrupa’ya geliyor

Realme'nin yeni telefonu satışa çıkıyor! İşte şaşırtan fiyatı

6GB RAM’li Xiaomi Redmi Note 9 geliyor

Xiaomi'den yeni bir Redmi Note 9 geliyor!

Twitter hack saldırısının zararı sandığımızdan büyük olabilir!

Endişelendiren saldırının zararı sandığımızdan da büyük çıktı!

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos bir günde servet rekoru kırdı!

Dünyanın en zengin insanı bir günde rekor kırdı!

Xiaomi Redmi 9 Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

Uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon Türkiye'de!

Samsung CEO'su Tae-Moon Roh'dan Galaxy Unpacked öncesi alışılmadık açıklama!

Samsung CEO'sundan alışılmadık açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.