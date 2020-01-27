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Gümüşhane'den depremzedelere iki kamyon yardım malzemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 19:51 | Son Güncelleme

Gümüşhane'den depremzedelere iki kamyon yardım malzemesi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Gümüşhane'de toplanan iki kamyon yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına çok sayıda kişi ve kurum katıldı, kısa sürede gıda, giyim ve AFAD'ın belirlediği ölçülerde yardım malzemesi toplandı.

Hazırlanan malzemelerin yüklendiği iki kamyon deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde herkesin yüreğini dağlayan, bütün milleti büyük bir acıya sevk eden bir deprem meydana geldiğini anımsattı. Bölgede yaşayan insanların yalnız olmadığını belirten Vali Taşbilek, şunları kaydetti:

"Gümüşhane, devletinin ve milletinin yanında olduğunu her daim göstermiştir. Bugün de gerek Elazığ gerekse Malatya’da yaşanan acıya kayıtsız kalmadığını, onların acısını kendi yüreğinde hissettiğini herkese gösterme noktasında, bunu ifade etme noktasında böyle bir çaba sarf ettiler. Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Millet olarak acılarını ta yüreğimizde hissettiğimizi bilmelerini istiyoruz."

GTSO Başkanı İsmail Akçay ise afetlerden dolayı ülkedeki birlik ve beraberliği göstermek adına depremde mağdur olan her iki şehrin vatandaşlarına yardım etmek için yola çıktıklarını vurguladı.

Toplanan malzemelerin tasnif edildiğini dile getiren Akçay, "Gümüşhane olarak biz de Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören vatandaşlarımıza sorumluluğumuzu yerine getirmenin gayretiyle yardımlarımızı onlara ulaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem gümüşhane

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