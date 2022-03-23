Gün gün ayrıntılı listesiyle 2 haftada 8 kilo verdiren salatalık diyeti

Kilo vermek zor olsa da kilo vermeye başladığınızda vücudunuzun aldığı şekli fark etmeye başladığınız zaman değdiğini göreceksiniz. Kilo vermek için uzman bir diyetisyene gitmeniz daha etkili sonuç verecektir. Salatalık diyeti ile 2 haftada 8 kilo verebilirsiniz! Salatalık diyeti mucizeler yaratıyor. Fazla yağlardan kurtulmak, vücudunuzu şekle sokmak için uzun uzun diyetler yapmanıza gerek yok. Bu diyetle sadece 2 hafta içinde 8 kilo verebilirsiniz.
Salatalık kilo vermek için harikalar yaratabilir. Çoğunluğu su olduğu bilinen salatalık aynı zamanda güçlü bir lif ve vitamin kaynağı... Salatalık, 100 gramında sadece 15 kalori olan eşsiz bir yeşil sebzedir.
Metabolizmanızı hızlandırır ve egzersizlerle birlikte daha çok yağ yakmanızı sağlar.
Tartrat asit, salatalıkta bulunan enerjiyi artıran ve zayıflamada etkili diğer bir bileşendir.
Karbonhidratları enerjiye dönüştürerek yağa dönüşmelerini engeller.
Salatalık diyetini 2 hafta boyunca uygulayarak 8 kilodan birden kurtulabilirsiniz. Yaza harika bir başlangıç yapmak için doğru bir zaman...
Salatalık diyeti 2 hafta süre ve size 7-8 kilo verdirebilen bir diyettir.
Salatalık bu diyetin temelidir ve bu sebzeden doyana kadar limitsizce yemenize izin var. Salatalık sağlıklı ve besleyici bir gıdadır.
İşte harikalar yaratan salatalık diyeti...
2 haftada 8 kilo verdiren diyet programı ise şöyle...
Sabah: 1 adet haşlanmış yumurta, 2 dilim kızarmış kepek ekmek, 8 adet sapları ile beraber maydanoz, 1 adet salatalık, kibrit kutusu büyüklüğünde yağsız beyaz peynir, domates, salatalık
Ara: 1 kase light yoğurt (içerisine 3 adet ceviz, yarım tatlı kaşığı tarçın, 1.5 tatlı kaşığı kabaca öğüt
Ara: 1 bardak zencefilli, tarçınlı, şekersiz ve az yağlı süt, 1 adet salatalık
Akşam: 200 gram yağsız ızgara balık, 1 porsiyon taze fasulye, yeşil salata, 1 adet salatalık
Gece: 4 adet kuru kayısı
Sabah: 5 kaşık sade müsli, 5 kaşık az yağlı yoğurt üzerine bol tarçın, 5 adet fındık
Ara: 1 adet kabuğu ile beraber yeşil elma
Öğle: 1 kase patates ve havuç konulmadan yapılmış olan sebze çorbası, 100 gram tavuk göğüs ızgara, 1 adet salatalık
Ara: 2 adet kivi
Ara: 1 kase yağsız yoğurt
Akşam: 5 kaşık bulgur pilavı, 5 kaşık az yağlı nohut, söğüş salata, 1 adet salatalık
Gece: 1 adet kabuklu yeşil elma
Sabah: 2 dilim kızarmış tam tahıl ekmeğinden taze kaşarlı yağsız tost, şekersiz çay
Ara: 2 adet orta boy salatalık
Öğle: 1 kase süzülmemiş mercimek çorbası, 4 adet orta boy az yağlı ızgara köfte, 3 adet hafif acı sivri biber
Ara: 1 kase light yoğurt (içine az miktarda yulaf ezmesi konulacak)
Akşam: 4 kaşık esmer makarna, 5 kaşık bol soğanlı, sarımsaklı ıspanak kavurma
Gece: Yarım avuç tuzsuz kabak çekirdeği
Sabah: 3 kaşık sade müsli, 2 kaşık yulaf ezmesi, 1 bardak yağsız süt, 3 adet ceviz
Ara: 2 dilim taze ananas
Ara: 1 bardak yağsız ayran
Akşam: 1 kase etsiz, az yağlı, bol kırmızı biberli yeşil mercimek yemeği, 1 dilim kızarmış kepek ekmeği
Gece: Küçük bir avuç elma kurusu ve 1 çorba kaşığı tuzsuz sarı leblebi
Sabah: 1 adet küçük muz, 1 adet greyfurt, 1 adet salatalık
Öğle: 1 porsiyon tavuk şiş, 1 porsiyon ızgara sebze (kabak, kırmızı biber, yeşil biber, ıspanak, pazı, brokoli gibi)
Ara: 1 bardak yağsız ayran, 2 adet salata
Ara: 6-7 tane mürdüm eriği
Akşam: 4-5 kaşık bulgur pilavı, 1 porsiyon brokoli
Gece: Küçük bir avuç sarı leblebi, 1 adet kabuklu yeşil elma
Gün boyunca lahana çorbası içilecek
Sabah: 1 adet haşlanmış yumurta, 2 dilim kepek ekmek, 7 adet saplarıyla birlikte maydanoz, 7 adet az yağlı zeytin, 1 tatlı kaşığı az şekerli kayısı marmelatı
Ara: 1 kase yağsız yoğurdun içine 3 ceviz içi, bol tarçın, zencefil, 3 kayısı ve 1 salatalık doğranacak
Ara: 1 adet yeşil elma
Akşam: 1 kase ıspanak çorbası, 100 gram ızgara bonfile, 1 adet salatalık
Gece: Küçük bir avuç çekirdekli siyah üzüm (Posta)
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