GÜNCELLEME 3 - Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te gösteri düzenleyen sarı yelekliler, akşam saatlerinde Champs Elysees Caddesi'nde polis ile çatışırken, Noel öncesi sınırlarda tırların geçişini engelledi. Fransa'daki gösterilerin altıncı haftasında, ülkenin değişik yerlerinde sarı yelekliler bir kez daha sokağa çıktı. Gösterciler, Paris'te ilk olarak kentin hemen dışındaki sembolik öneme sahip Versay Sarayı yakınlarında kendilerini gösterdi. Ancak 1789'da Fransız Devrimi'ne kadar Fransa krallarına ev sahipliği yapan saray yakınında çok az kişi toplanırken, protestocuların çoğu Montmartre Kilisesi'nde buluşarak yürüyüşe geçti. - Biber gazıyla müdahale Önceden açıklanmayan bir güzergahta ilerleyen göstericiler, Montmartre Kilisesi'nden Opera Meydanı'na kadar yürüdü. Göstericiler, meydanın çevresindeki caddelerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar attı. Eylem nedeniyle Saint-Lazare Caddesi'nde trafikte aksama yaşanırken sürücüler korna çalarak sarı yeleklileri destekledi. Polis, De L'Arcade Caddesi'ndeki güvenlik noktalarını aşmaya çalışan göstericileri uzaklaştırmak için biber gazı ve cop kullandı. Yürüyüşe devam eden göstericilerle polis arasında Paris Belediyesinin önünde de gerginlik yaşandı. Polis, taş ve şişe fırlatan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi.

- Champs Elysees akşam saatlerinde karıştı Gün içinde sakin olan Champs Elysees Caddesi ise akşam saatlerinde karıştı. Yaklaşık 400 eylemcinin caddeye girmesiyle bazı mağazalar, önceki haftalarda olduğu gibi kepenk indirken, polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polis, sarı yeleklileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullanırken, müdahale sırasında gözaltına alınanlar oldu. - 23 bin 800 kişi sokağa çıktı, 142 kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanlığı, gösterilere ülke çapında 38 bin 600, Paris'te 2 bin kişinin katıldığını açıklarken, bunun geçen haftaki yaklaşık 66 bin olan gösterici saysının altında kaldığı görüldü. Ayrıca, aralarında sarı yeleklilerin öncü isimlerden Eric Drouet'nin de olduğu 142 kişi de gözaltına alındı. - 200 noktada yol kesme eylemi Protestolar ülkenin diğer bölgelerinde ise ağırlıkla yol kapama eylemi olarak kendini gösterdi. Dün geceden bu yana yaklaşık 200 kavşağı trafiğe kapatan göstericiler, sık sık "Macron istifa" sloganları attı. - Macron'un evinin önünde gösteri