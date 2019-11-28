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GÜNCELLEME - Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 45'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 20:14 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

DIRAÇ (AA) - Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 45'e çıktığı bildirildi.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ise yaralı sayısının 790 olduğunu açıkladı.

Dıraç'ın Thumane ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının sonlandığı belirtilirken, Dıraç'ın diğer bölgelerinde başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede, küçük artçı sarsıntıların yanı sıra dün 5,6 ve bugün 5,1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç'ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk deprem

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