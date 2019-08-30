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GÜNCELLEME - Avşa Adası'nda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:39 | Son Güncelleme

Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınar Koyu mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Marmara Adalar Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ormanlık alana ve yerleşim yerlerine yakın olduğu öğrenilen yangını, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Yangında, 10 dönümlük arazide maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avşa Adası Balıkesir yangın

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