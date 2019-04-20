HABER

GÜNCELLEME - Batık şirketler üzerinden çiftçileri dolandırmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 16:35 | Son Güncelleme

Kayseri'de batmakta olan şirketler ve fason firmalar adına düzenledikleri sahte ve ikiz çeklerle çiftçileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de batmakta olan şirketler ve fason firmalar adına düzenledikleri sahte ve ikiz çeklerle çiftçileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çiftçilerin internet üzerinden satışa çıkardığı ürünleri, fason firmalar veya batmakta olan şirketler adına düzenlenmiş sahte ve ikiz çeklerle alarak dolandırıcılık yapan kişiler olduğu bilgisine ulaştı.

Özellikle Karaman ve Hatay başta olmak üzere farklı illerde de aynı yöntemle dolandırılan mağdurların bulunduğu bilgisine ulaşan polis, konuyla ilgili teknik ve fiziki takip başlattı.

Polis, Kayseri'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüpheliler F.T, D.K, Y.E.B, A.K. ve H.G'yi gözaltına aldı.

Operasyonda şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda 20 sahte ve ikiz senet, 30 sahte kaşeli senet ve fason firmalara ait kaşeler ele geçirildi. Şüphelilerin 1 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
Zeytinburnu'nda kamyon altında can pazarıZeytinburnu'nda kamyon altında can pazarı
Jandarma, terör operasyonu sırasında bulduğu yaralı dağ keçisini kurtardıJandarma, terör operasyonu sırasında bulduğu yaralı dağ keçisini kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kayseri sahte senet tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkent'te kar yağışı başladı

Başkent'te kar yağışı başladı

Liseli Emel Aktaş 9 gündür kayıp

Liseli Emel Aktaş 9 gündür kayıp

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

'Şehitler diyarı' kış ve baharı bir arada yaşıyor

'Şehitler diyarı' kış ve baharı bir arada yaşıyor

ATM'lere sahte para yatırıp bankaları dolandırmışlar

ATM'lere sahte para yatırıp bankaları dolandırmışlar

FETÖ, ihanete böyle hazırlandı: İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.