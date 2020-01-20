GÜNCELLEME - Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki arbedede 114 kişi yaralandı

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protesto sırasında güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan arbede 114 kişi yaralandı.

Hükümetin bir an önce kurulması ve ülkede her geçen gün daha da kötüye giden ekonominin düzeltilmesi talebiyle 17 Ekim'den beri devam eden gösterilerde dün güvenlik güçleri, Meclis binası önünde toplanan göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştı. Göstericiler taş ve havai fişek atarak güvenlik güçlerine karşılık verdi.

Yaşanan arbedede aralarında Al Jazeera televizyonu muhabiri İhab el-Ukde'nin de aralarında bulunduğu 114 kişi yaralandı.

Lübnan Kızılhaçı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18 ambulans ile 86 sağlık görevlisinin sahada görevlendirildiği, yaralılardan 58'inin hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ayakta tedavi edildiği belirtildi. Sivil savunma ekiplerinden de 24 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Al Jazeera muhabirinin plastik mermiyle yaralandığı iddia edildi.

Bölgedeki AA muhabiri sağanak yağışla göstericilerin dağılmaya başladığını aktardı.