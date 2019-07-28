GÜNCELLEME - Şırnak ve Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi

İçişleri Bakanlığından, Şırnak kırsalında düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Bölge Jandarma Komutanlığının koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist daha silahları ile etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 4, Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesinde 2, Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

