Günde bir fincan yeterli! Cayır cayır yağ yakıyor, vücuttaki zararlı toksinleri atıyor

Kekik çayı, antioksidanlar açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu nedenle, sindirimi desteklemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek, öksürüğü hafifletmek ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamak gibi bir dizi sağlık yararı sunabilir. Aynı zamanda kekik çayı, anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve romatizma gibi iltihaplı durumların semptomlarını hafifletebilir. Kekik çayını hazırlamak için, kurutulmuş kekik yapraklarını veya çiçeklerini kaynar suya eklemeniz yeterlidir. Ancak, düzenli olarak tüketmeden önce herhangi bir bitki çayıyla olduğu gibi aşırıya kaçmamak önemlidir, çünkü aşırı tüketim yan etkilere neden olabilir. Ayrıca, özellikle hamilelik veya bazı sağlık koşulları gibi durumlarda önce bir uzmana danışmanız önerilir.
Kekik çayı yapımı için gereken malzemeler; 2 su bardağı su ve 2 tatlı kaşığı ince kıyılmış kuru kekiktir. İlk olarak suyu ocakta kaynatın. Su kaynamaya başladığında içine kekiği ekleyerek 15 dakika demlemeye bırakın. Ardından kekik suyunu süzün ve ılık bir şekilde için.
Kekik çayı günde 2 fincandan fazla içilmemelidir. 1 hafta boyunca her gün kekik çayı içtikten sonra, mutlaka 10 gün ara verilmelidir. Kekik çayı tüketiminde aşırıya kaçmamanız önerilir.
Kekik çayının zayıflatıcı etkilerinden faydalanmak için, aç karna tüketilmesi önerilir. Günün herhangi bir zaman diliminde içebilirsiniz. Özellikle yemeklerden önce içilmesi, metabolizmanın hızlanmasını sağlayacaktır.