Gündeme bomba gibi düştü! Bakan Koca istifa mı etti? İşte yaşananlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevini bırakacağı iddia edildi. Gündem olan iddiayla ilgili İsmail Saymaz, Bakan Koca'yı aradı. Net konuşmayan Bakan Koca, "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz." yanıtını verdi.

SEÇİM SONRASI KABİNEDE İLK DEĞİŞİKLİK

Halk Tv'de yer alan habere göre, gazeteci İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile istifa iddiaları üzerine görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Saymaz'ın iddiasına göre; AK Parti'nin 31 Mart sonrası parti ve kabine içindeki değişime dair ilk adımlarından biri atılmış oldu.

Saymaz söz konusu olayla ilgili şu ifadeleri kullandı;

İstifa iddialarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordum.

"Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" dedim.

Koca, şunları söyledi:

“Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda.”

“Bugün cumhurbaşkanıyla görüşmüşsünüz” şeklindeki sorum üzerine Koca, “Biz her zaman görüşüyoruz” diye yanıt verdi.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, istifa haberlerine ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.

ERDOĞAN MKYK'DA ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden sonraki ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı sert bir şekilde eleştirmişti. Koca’ya dönerek, “Randevularla alakalı şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi ele alacağız ve gerekeni yapacağız” demişti.