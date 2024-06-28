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  4. Gündeme bomba gibi düştü! Bakan Koca istifa mı etti? İşte yaşananlar...

Gündeme bomba gibi düştü! Bakan Koca istifa mı etti? İşte yaşananlar...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.06.2024 07:30
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Gece saatlerinde sosyal medyada yayılan bir iddia kısa sürede gündem oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği ve kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu öne sürüldü. Gazeteci İsmail Saymaz Bakan Koca ile görüştü. Bakan Koca gibi Sağlık Bakanlığı yetkilileri de net ifade vermekten kaçındı.

Gündeme bomba gibi düştü! Bakan Koca istifa mı etti? İşte yaşananlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevini bırakacağı iddia edildi. Gündem olan iddiayla ilgili İsmail Saymaz, Bakan Koca'yı aradı. Net konuşmayan Bakan Koca, "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz." yanıtını verdi.

SEÇİM SONRASI KABİNEDE İLK DEĞİŞİKLİK

Halk Tv'de yer alan habere göre, gazeteci İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile istifa iddiaları üzerine görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Saymaz'ın iddiasına göre; AK Parti'nin 31 Mart sonrası parti ve kabine içindeki değişime dair ilk adımlarından biri atılmış oldu.

Saymaz söz konusu olayla ilgili şu ifadeleri kullandı;

İstifa iddialarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordum.
"Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" dedim.
Koca, şunları söyledi:
“Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda.”
“Bugün cumhurbaşkanıyla görüşmüşsünüz” şeklindeki sorum üzerine Koca, “Biz her zaman görüşüyoruz” diye yanıt verdi.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, istifa haberlerine ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.

ERDOĞAN MKYK'DA ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden sonraki ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı sert bir şekilde eleştirmişti. Koca’ya dönerek, “Randevularla alakalı şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi ele alacağız ve gerekeni yapacağız” demişti.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca istifa
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