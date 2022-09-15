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  4. Gündüz saatlerinde söndürülmüştü! Adıyaman’da orman yangını yeniden başladı

Gündüz saatlerinde söndürülmüştü! Adıyaman’da orman yangını yeniden başladı

15.09.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın gündüz saatlerinde söndürülmüştü. Yaşanılan yangından saatler sonra Karadağ Ormanlık Alanı'nın üst kısımlarında yeniden yangın başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Gündüz saatlerinde söndürülmüştü! Adıyaman’da orman yangını yeniden başladı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ Ormanlık Alanı'nda gündüz saatlerinde başlayan ve 1 hektarlık alana yayılan örtü yangınında ağaçlar zarar görmüş ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürülmüştü. Yaşanılan yangından saatler sonra Karadağ Ormanlık Alanı'nın üst kısımlarında yeniden yangın başladı.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kayalık bölgede çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının örtü yangınından başladığı ve bazı ağaçların da zarar gördüğü öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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yangın Adıyaman
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