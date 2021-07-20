Güne güzel başlayın! Makyajsız harika görünmek için 5 basit kural

‘Makyaj yokmuş gibi makyaj’ son dönem oldukça popüler olan bir akım haline geldi. Hele ki yaz aylarındaki sıcaklarda bir de maske takıldığında makyajın ciltte durması imkansız hale geliyor. Bu nedenle bir sürü malzemeyle makyajsız gibi görünmek için uğraşmak yerine doğal halinizle harika olabilirsiniz. Oldukça basit birkaç güzellik tüyosu tüm gününüzü kurtaracak.

KAŞLARIN DÜZGÜN DURMASINA DİKKAT EDİN

Makyajsız bir yüzde kaşlar ister istemez ilgi odağı oluyor. Gerekirse kaşlarınızı boya veya kına ile renklendirin. Renk seçerken saç renginize uygun olmasına dikkat edin. Kalın kaşlarla doğmadıysanız, kaşlarınıza günlük olarak hint yağı ve A vitamini karışımı uygulayın. Birkaç hafta sonra kaşlarınızın inanılmaz değişimini fark edeceksiniz.

GÖZLERİ VURGULAYIN

Görüntünüzü daha mükemmel hale getirmek için kirpiklerinizi vurgulayın. Rimel sürmek yerine kirpik kıvırıcı ile şekil vermek ve şeffaf jel uygulamak yeterli olacaktır.

Gözlerinizin altındaki koyu halkalardan kurtulun. Diyetinizi yeniden gözden geçirerek başlayın. Koyu halkalar vücudunuzdaki demir veya B vitamini eksikliğinin bir sonucu olabilir. Beyazlatıcı etkisi olan veya retinol içeren göz kremlerini tercih edin. Nane veya yeşil çay ile yapılan soğuk kompresler de çok faydalıdır.

BEMBEYAZ DİŞLER EN BÜYÜK PÜF NOKTASI

Parlak bir gülümseme, herhangi bir görüntüye 100 puan ekler. Bu nedenle, çekici görünmenizi engelleyen hiçbir şeyin olmadığından emin olun. Özellikle kahve ve çay içtikten sonra beyazlatıcı diş macunu kullanın. Ancak bu tür diş macunları oldukça sert olabileceğinden aşırı kullanmamaya özen gösterin. Dişleriniz doğal olarak gri veya sarı ise, profesyonel olarak beyazlattırın.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Ultraviyole radyasyon , erken kırışıklıkların ve yaşlanmanın görünümünü büyük ölçüde artırır. Ayrıca cilt kanserine yol açabilir. Bu nedenle SPF'li ürünler sadece yaz aylarında sahilde değil, yıl boyunca kullanılmalıdır.

KENDİ RENGİNİZİ BULUN

Giysilerinizin rengini doğru seçmek, ten renginizin eşit görünmesine, kusurları gizlemenize ve görünümünüzü daha etkileyici hale getirmenize yardımcı olacaktır. Fondötensiz cilt daha soluk görünür ve bu yüzden aşırı koyu ve soğuk tonlar seçerek durumu daha da kötüleştirmemek önemlidir. Beyaz da en iyi seçenek değildir. En iyileri saf parlak renklerdir: mavi, turkuaz, zümrüt, şeftali. İdeal olarak, renk türünüzü belirlemeli ve belirli kurallara göre kıyafet seçmelisiniz.



