2022 yılının önemli doğa olayları arasında parçalı güneş tutulması yer alıyor. Güneş tutulmasının meydana gelmesine sayılı günler kaldı. Güneş tutulmasının en iyi Rusya'dan görülecek. Peki Güneş tutulması ne zaman? 2022 Güneş tutulması saat kaçta başlayacak, hangi ülkelerde görülecek? Türkiye’de görülecek mi? İşte ayrıntılar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güneş tutulmasının bu yıl ikincisi gerçekleşecek. 2022 yılı önemli gök olayları takvimi yayınlandı. Böylece parçalı güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü meydana gelecek. Tutulma Türkiye saati ile 12:40 ile 15:05 arasında gerçekleşecek. Tutulmanın üst aşaması 13:50'de olacak. Kısmi güneş tutulması sırasında, Güneş bir hilal gibi görünecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulması Türkiye'den kısmen görülecek. Yani tutulma, Türkiye'den de izlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Ay'ın, yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş arasına girer. Bununla birlikte Ay, Güneş'i kısmen veya tümüyle örter. Bu durumda Güneş Tutulması meydana gelir.

Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.



