HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güneş tutulması nedir, nasıl oluşur? Türkiye'de görülecek mi? İşte Güneş tutulması Türkiye başlangıç tarihi ve saati!

Güneş tutulması nedir, nasıl oluşur? Türkiye'de görülecek mi? İşte Güneş tutulması Türkiye başlangıç tarihi ve saati!

11.10.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş tutulması, nadir görülen doğa olaylarından biridir. Bu anı deneyimlemek isteyenler Güneş tutulmasının Türkiye'den ne zaman görüleceğini araştırmaya başladı. Tutulmanın en iyi Rusya'dan görüleceği söyleniyor. Ancak ülkemizden de gözlemlenebilecek. Peki Güneş tutulması nedir, nasıl oluşur? Türkiye'de görülecek mi? İşte Güneş tutulması Türkiye başlangıç tarihi ve saati!

Güneş tutulması nedir, nasıl oluşur? Türkiye'de görülecek mi? İşte Güneş tutulması Türkiye başlangıç tarihi ve saati!

Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle meydana gelen Güneş tutulması, meydana geleceği her vakit dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Güneş tutulması Türkiye'den de kısmen görülecek. Peki Güneş tutulması nedir, nasıl oluşur? İşte Güneş tutulması Türkiye başlangıç tarihi ve saati!

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Ay'ın, yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş arasına girmesiyle Güneş tutulması oluşur. Bu durumda Ay, Güneş'i kısmen veya tümüyle örter.

Güneş tutulması nedir, nasıl oluşur? Türkiye'de görülecek mi? İşte Güneş tutulması Türkiye başlangıç tarihi ve saati!

Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE TARİHİ VE SAATİ

Bu sene ikincisi gerçekleşecek Güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü meydana gelecek. Tutulma Türkiye saati ile 12.40 ile 15.05 aralığında gerçekleşecek. Tutulmanın üst aşaması 13.50'de olacak. Kısmi güneş tutulması sırasında, Güneş bir hilal gibi görünecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TSK'nın o ülkedeki görev süresi uzuyor!TSK'nın o ülkedeki görev süresi uzuyor!
Çırılçıplak halde caddede yürüyen kadın olay oldu!Çırılçıplak halde caddede yürüyen kadın olay oldu!
'Gel, bunu tamamen masadan kaldıralım''Gel, bunu tamamen masadan kaldıralım'
Anahtar Kelimeler:
güneş tutulması Dünya Güneş Ay (Dünya'nın uydusu)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...

Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıt

Bakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıt

6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım

6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.