Güneş tutulması nedir, nasıl oluşur? Türkiye'de görülecek mi? İşte Güneş tutulması Türkiye başlangıç tarihi ve saati!

Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle meydana gelen Güneş tutulması, meydana geleceği her vakit dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Güneş tutulması Türkiye'den de kısmen görülecek. Peki Güneş tutulması nedir, nasıl oluşur? İşte Güneş tutulması Türkiye başlangıç tarihi ve saati!

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Ay'ın, yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş arasına girmesiyle Güneş tutulması oluşur. Bu durumda Ay, Güneş'i kısmen veya tümüyle örter.

Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE TARİHİ VE SAATİ

Bu sene ikincisi gerçekleşecek Güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü meydana gelecek. Tutulma Türkiye saati ile 12.40 ile 15.05 aralığında gerçekleşecek. Tutulmanın üst aşaması 13.50'de olacak. Kısmi güneş tutulması sırasında, Güneş bir hilal gibi görünecek.



