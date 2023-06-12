Güneş yanığını 30 dakikada iyileştiren yöntemini paylaştı! Yoğurt kullanmak yerine...

Güneş yanığı yazın işkenceleri arasında yer alıyor. Güneş yanıklarının etkilerini azaltmak için krem, soğuk su, yoğurt gibi yöntemler kullanılıyor. Ancak bu yanıklar özellikle çocuklarda oldukça acılara sebep olabiliyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir anne, daha geleneksel güneş yanığı önleyici tedaviler yerine kendi bulduğu yöntemi anlattı.

Cindie, tıraş köpüğünün hızlı uygulanmasının yanı sıra cildinizi 30 dakika gibi kısa bir sürede yatıştırmayı başardığı konusunda ısrar etti. "İçindeki ısıyı hızla alıyor ve daha rahat olmasını sağlıyor." dedi.

"KAŞINTI İYİLEŞMEK DEMEKTİR"

"Tıraş kremini yanık üzerine uygulayın. Garip bir tıraş ritüeli gibi görünebilir, ama bana güvenin! Ovalamayın, sadece cildinize oturmasına izin verin. Tüm ısıyı dışarı çıkarmaya başlayacak (hissedebileceksiniz). Siz de kaşınıyormuş gibi hissedebilirsiniz, ama bu iyi bir şey! Kaşıntı iyileşmek demektir."

"Biraz üşüyormuş gibi hissedeceksin. En azından vücudunun güneş yanığı olan kısmında. Bu iyiye işaret! Son olarak, hala ihtiyacınız varsa, ertesi gün tekrar yapın. Genellikle bu ikinci tedaviden sonra güneş yanığı kaybolur. Bunu çocuklarımda da kullanıyorum!"





GÜNEŞ KREMİ KULLANMAYI UNUTMAYIN

Cindie, tıraş kremini daha önce tercih ettiği aloe veradan daha etkili buluyor, ancak şunu ekliyor: "Dışarı çıkıp bunu yapın demiyorum, sadece arkadaşlarıma ne yaptığımı gösteriyordum. Lütfen her zaman güneş kremi kullanmayı unutmayın! Çok fazla güneşe maruz kalmak tehlikeli olabilir ve kansere yol açabilir."

