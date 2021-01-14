Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal aşı hareketi

Doğruyol, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı yürütülen çabalar çerçevesinde, halkın sağlığının korunması için gerekli tedbirler arasında yer alan aşı tedariki için, hükümetle iş birliği içinde olduğunu ve konuya ilişkin yürütülmekte olan süreçleri yakinen takip ettiğini kaydetti.

AB üzerinden gönderilecek aşılardan Kıbrıslı Türklere ayrılan payın, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki İki Toplumlu Sağlık Komitesi ve KKTC Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla KKTC'ye iletilmesinin planlandığını belirten Doğruyol, bu bağlamda, AB yetkilileriyle istişare içerisinde bir Aşı Dağıtım Planı hazırlandığını ve komitede yapılan istişarelerin ardından, plana son şeklinin verildiğini bildirdi.

"AB NEZDİNDE GEREKLİ GİRİŞİMKER YAPILMIŞTIR"

Doğruyol, şunları kaydetti:

"Gelinen aşamada, aşı tedarikine ilişkin olarak yaşanan sıkıntıların kaynağı, GKRY'nin, aşı tedarikini engelleyici bürokratik sıkıntılar yaratmaya devam ediyor olmasıdır. Bu gerçeklik ışığında, Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile dün gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklama doğrultusunda, AB tarafından gönderilecek aşıların Kıbrıs Türk tarafına ulaştırılmasını teminen, bugün AB nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır."