Güney Kore'den olay yaratacak rapor! Görünüşe göre Apple'ın tek odağı iPhone değil

Apple şu anda iPhone'lar için OLED ekranlarını Samsung ve LG'den tedarik ediyor. Ancak Apple'ın son zamanlarda tedarik zincirini geliştirmek ve çeşitlendirmek için çalışmalar yaptığı öne sürülüyor. Üstelik bu çalışmanın kapsamı sadece iPhone için değilmiş gibi de görünüyor.

OLED EKRAN İÇİN FABRİKASINI DÖNÜŞTÜRDÜ

Güney Kore'den gelen o rapora göre, Apple'ın tedarikçisi BOE, tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere akıllı telefonların ötesindeki cihazlar için daha büyük OLED ekranlar üretmek amacıyla kısa süre önce Çin'deki fabrikalarından birinde dönüşüme gitti. Buradaki daha büyük OLED ekranlar ifadesi ile aklımıza direkt olarak iPad geliyor. Zaten raporda, bundan da bahsediliyor.

DAHA BÜYÜK EKRANLI iPAD Mİ GELİYOR?

Rapor, BOE'nin geçen yıl iPhone 13 ekranlarının tedarikçisi olduktan sonra büyük olasılıkla gelecekte çıkacak iPad'ler için Apple'a OLED ekranlar tedarik etmeyi hedeflediğini iddia ediyor.

Rapora göre, dönüştürülen fabrikada 15 inç'e kadar ekran üretilebilecek. Burada üretilebilecek iki kat kırmızı, yeşil ve mavi emisyon katmanına sahip OLED ekranlar, gelecekteki iPad'lerin önemli ölçüde daha parlak ekranlara sahip olmasının yolunu açabilecek. Tabii rapordaki iddialar bu yönde.

Daha önce, Apple'ın daha büyük ekranlı iPad fikrini araştırdığı öne sürülmüştü.

Eğer BOE'nin yaptığı hazırlıklar Apple içinse, yakında 15 inç boyutunda bir iPad modeli görme ihtimalimiz olabilir.

