Güney Koreli kadınların güzellik sırrı sosyal medyada trend oldu! Jamsu tekniği nedir, nasıl yapılır?

Güney Koreli kadınlar, dünya genelinde aslında yaşlanmaması ile ünlüdür. Ciltleri hep sağlıklı görünen Güney Koreli kadınlar, 50 yaşına geldiklerinde dahi 30 yaş daha genç gösterirler. Kadınların yanı sıra Güney Koreli erkekler bile her zaman kusursuz görünmek için özel makyaj malzemeleri kullanırlar ve birçok hile uygularlar. Sizler için Bella Hadid’in de uyguladığı Güney Koreli bir güzellik ipucundan söz edeceğiz.

Türkçe’ye dalma ya da suya batırma olarak çevrilen Jamsu tekniği aslında makyajı hızla sabitlemenin ve cildi mat, yumuşak görünmesini sağlamanın orijinal bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Makyajınızı yapıp yüzünüzü bolca pudrayla kaplayarak başlayın, ardından yüzünüzü bir kase soğuk suya 15-30 saniye daldırın. Bu teknik tozun yüzü eşit şekilde kaplamasına ve cilde belirgin bir kadifemsi his vermesine yardımcı olur.



