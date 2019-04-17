Günlük burç yorumları 17 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

17 Nisan Çarşamba günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Başak burcundan boşluğa geçtiği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15 - 21 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 NİSAN Koç Günlük Burç Yorumu

Günün başlangıcında Ay Başak burcunda hareket ediyor. Jüpiter ve Venüs ile kurduğu sert açılar sebebiyle gergin bir sabaha uyanabilirsiniz. Devamında saat 09:00-14:21 arası Ay boşluğa giriyor olacak. 14:21 itibariyle Terazi burcuna geçen Ay’ın Merkür ve Kiron ile kurduğu kontaklar ilişki hayatınızda duygusal olarak yaralayıcı durumlara açık olduğunuzu gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Başak burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Ay’ın Jüpiter’le ve Venüs’le kurduğu kontaklar sonucu aşk hayatınızla ve çocuğunuzla ilgili konularda sert etkiler altında olabilirsiniz. 09:00-14:21 arası Ay boşlukta olacak. Sonrasında Ay Terazi burcuna geçiyor. Ay-Kiron arasındaki karşıtlıkla günün devamında sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Güne başlarken Ay Başak burcunda ilerliyor. Ay-Jüpiter ve Ay-Venüs sert etkileriyle bugün ailenizle ilgili konularda aksilikler yaşayabilirsiniz. Evinizde de vaktinizi alan işler çıkabilir. 09:00-14:21 aralığında Ay boşluğa giriyor. 14:21’de ise Terazi burcuna geçen Ay, günün devamında Kiron ve Merkür ile kurduğu kontaklar sonucu aşk hayatınızla ve çocuğunuzla ilgili sorunlar meydana getirebilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay günün başında Başak burcunda ilerliyor. Jüpiter ve Venüs ile kurduğu etkileşimler sebebiyle eğitim hayatınızda zorlu bir gün geçirebilirsiniz. İnsanlarla aynı fikir üzerinde de anlaşmakta zorlanabilirsiniz. 09:00-14:21 arası Ay boşlukta ilerleyecek. 14:21 itibariyle de Terazi burcuna geçiyor olan Ay, Kiron ve devamında Merkür karşıtlıkları sebebiyle aile içerisinde stresli zamanlara neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Başak burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Sabahın erken saatlerinde aktif olan Ay-Mars arasındaki sert etkiyle maddi anlamda stresli zamanlar geçirebilirsiniz. Ay ve Neptün arasındaki karşıtlıkla da umduğunuz paralar hesabınıza geçmemiş olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Güne başlarken Ay sizlerin burcunda ilerliyor. Bu hareketini sürdürürken Jüpiter ve Venüs ile oluşturduğu zorlu açılar partnerinizle ilgili sorunlar yaşatabilir. Unutmayın hep kendinizden bir şeyleri bu ilişkiye verdikçe daha fazla mutsuz olacaksınızdır. Saat 09:00-14:21 aralığında Ay boşlukta olacak. 14:21 itibariyle hareketine Terazi burcunda devam eden Ay, finansal konularınızda Kiron ve Merkür’ün etkisiyle problemler çıkarabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Bugünün ilk saatlerinde Ay Başak burcunda seyrine devam ediyor. Erken saatlerde Jüpiter ve Venüs ile Ay’ın sert açıları sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Ay saat 09:00-14:21 arası boşlukta kalacak. Bu zaman sonrasında Ay Terazi burcuna giriş yapıyor. Kiron ve Merkür etkileşimi sebebiyle ikili ilişkilerinizde zaman zaman sorunlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Başak burcunda hareketine devam eden Ay, günün ilk saatlerinde Venüs ve Jüpiter ile zorlu açılarda bulunacak. Şansa ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz işleriniz varsa bugün zorlanabilirsiniz. 09:00-14:21 aralığında boşlukta kalan Ay, bu saatin devamında Terazi burcuna geçiyor. Ay’ın ilk kontakları Kiron ve Merkür olduğundan özellikle kronik rahatsızlığınız varsa akşam saatlerinde dikkatli olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Ay günün ilk zamanlarında Başak burcunda hareket ediyor. Jüpiter ve Venüs ile açılarını sertleştiren Ay, kariyerinizde gergin bir zaman dilimi yaşamanıza neden olabilir. 09:00-14:21 arası boşlukta ilerleyecek olan Ay, sonra Terazi burcuna geçiyor olacak. Bu geçişiyle beraber Kiron ve Merkür ile etkileşimde olan Ay, dostlarınızdan beklemediğiniz bir davranış veya söz ile karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu

Bugünün ilk ışıklarında Ay Başak burcundaki hareketine devam ediyor. Ay’ın Jüpiter devamında Venüs ile kurduğu gergin açılar bugün olaylara daha karamsar bakmanıza neden olabilir. Bu sebeple enerjinizi yok yere düşürebilirsiniz. Ay devamında 09:00-14:21 arası boşlukta ilerleyecek. 14:21’de Terazi burcuna geçen Ay, Kiron ve Merkür ile karşıtlığını kesinleştirdiğinde kariyer hayatınızda stresli zamanlar geçirmenize yol açabilir. Devamını okumak için tıklayınız