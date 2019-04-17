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Günlük burç yorumları 17 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
YAŞAM  | 17.04.2019 09:13 | Son Güncelleme

17 Nisan Çarşamba için günlük burç yorumları ile Nisan ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu günde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 15 - 21 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 17 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

17 Nisan Çarşamba günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Başak burcundan boşluğa geçtiği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15 - 21 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 NİSAN

Koç Günlük Burç Yorumu
Günün başlangıcında Ay Başak burcunda hareket ediyor. Jüpiter ve Venüs ile kurduğu sert açılar sebebiyle gergin bir sabaha uyanabilirsiniz. Devamında saat 09:00-14:21 arası Ay boşluğa giriyor olacak. 14:21 itibariyle Terazi burcuna geçen Ay’ın Merkür ve Kiron ile kurduğu kontaklar ilişki hayatınızda duygusal olarak yaralayıcı durumlara açık olduğunuzu gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Başak burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Ay’ın Jüpiter’le ve Venüs’le kurduğu kontaklar sonucu aşk hayatınızla ve çocuğunuzla ilgili konularda sert etkiler altında olabilirsiniz. 09:00-14:21 arası Ay boşlukta olacak. Sonrasında Ay Terazi burcuna geçiyor. Ay-Kiron arasındaki karşıtlıkla günün devamında sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Güne başlarken Ay Başak burcunda ilerliyor. Ay-Jüpiter ve Ay-Venüs sert etkileriyle bugün ailenizle ilgili konularda aksilikler yaşayabilirsiniz. Evinizde de vaktinizi alan işler çıkabilir. 09:00-14:21 aralığında Ay boşluğa giriyor. 14:21’de ise Terazi burcuna geçen Ay, günün devamında Kiron ve Merkür ile kurduğu kontaklar sonucu aşk hayatınızla ve çocuğunuzla ilgili sorunlar meydana getirebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay günün başında Başak burcunda ilerliyor. Jüpiter ve Venüs ile kurduğu etkileşimler sebebiyle eğitim hayatınızda zorlu bir gün geçirebilirsiniz. İnsanlarla aynı fikir üzerinde de anlaşmakta zorlanabilirsiniz. 09:00-14:21 arası Ay boşlukta ilerleyecek. 14:21 itibariyle de Terazi burcuna geçiyor olan Ay, Kiron ve devamında Merkür karşıtlıkları sebebiyle aile içerisinde stresli zamanlara neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Başak burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Sabahın erken saatlerinde aktif olan Ay-Mars arasındaki sert etkiyle maddi anlamda stresli zamanlar geçirebilirsiniz. Ay ve Neptün arasındaki karşıtlıkla da umduğunuz paralar hesabınıza geçmemiş olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Güne başlarken Ay sizlerin burcunda ilerliyor. Bu hareketini sürdürürken Jüpiter ve Venüs ile oluşturduğu zorlu açılar partnerinizle ilgili sorunlar yaşatabilir. Unutmayın hep kendinizden bir şeyleri bu ilişkiye verdikçe daha fazla mutsuz olacaksınızdır. Saat 09:00-14:21 aralığında Ay boşlukta olacak. 14:21 itibariyle hareketine Terazi burcunda devam eden Ay, finansal konularınızda Kiron ve Merkür’ün etkisiyle problemler çıkarabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Bugünün ilk saatlerinde Ay Başak burcunda seyrine devam ediyor. Erken saatlerde Jüpiter ve Venüs ile Ay’ın sert açıları sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Ay saat 09:00-14:21 arası boşlukta kalacak. Bu zaman sonrasında Ay Terazi burcuna giriş yapıyor. Kiron ve Merkür etkileşimi sebebiyle ikili ilişkilerinizde zaman zaman sorunlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Başak burcunda hareketine devam eden Ay, günün ilk saatlerinde Venüs ve Jüpiter ile zorlu açılarda bulunacak. Şansa ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz işleriniz varsa bugün zorlanabilirsiniz. 09:00-14:21 aralığında boşlukta kalan Ay, bu saatin devamında Terazi burcuna geçiyor. Ay’ın ilk kontakları Kiron ve Merkür olduğundan özellikle kronik rahatsızlığınız varsa akşam saatlerinde dikkatli olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Ay günün ilk zamanlarında Başak burcunda hareket ediyor. Jüpiter ve Venüs ile açılarını sertleştiren Ay, kariyerinizde gergin bir zaman dilimi yaşamanıza neden olabilir. 09:00-14:21 arası boşlukta ilerleyecek olan Ay, sonra Terazi burcuna geçiyor olacak. Bu geçişiyle beraber Kiron ve Merkür ile etkileşimde olan Ay, dostlarınızdan beklemediğiniz bir davranış veya söz ile karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bugünün ilk ışıklarında Ay Başak burcundaki hareketine devam ediyor. Ay’ın Jüpiter devamında Venüs ile kurduğu gergin açılar bugün olaylara daha karamsar bakmanıza neden olabilir. Bu sebeple enerjinizi yok yere düşürebilirsiniz. Ay devamında 09:00-14:21 arası boşlukta ilerleyecek. 14:21’de Terazi burcuna geçen Ay, Kiron ve Merkür ile karşıtlığını kesinleştirdiğinde kariyer hayatınızda stresli zamanlar geçirmenize yol açabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Günün ilk kısmında Ay Başak burcunda ilerliyor. Jüpiter ve Venüs ile kontaklar kurması borçlarınız konusunda fazla açılmamız gereken bir günde olduğunuzu gösteriyor. 09:00-14:21 arası Ay boşlukta olacağından finansal işlemlerinizi bu zaman aralığı haricinde yapmanız iyi olacaktır. 14:21 olduğunda Ay Terazi burcuna geçiyor. Kiron ve Merkür ile etkileşim kurması eğitim hayatınızda ve yolculuklarınızda stresli zamanlara neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Bugüne başladığınızda Ay Başak burcunda hareketini devam ettiriyor. Ay sırasıyla Jüpiter ve Venüs ile sert görünümler kuruyor. Hem kendiniz hem partneriniz bugün gergin olabilir. Görünüşünüzde değişiklikler yapmak için pek ideal olmayabilir. 09:00-14:21 arası Ay boşlukta olacak. 14:21’de Terazi burcuna geçmesiyle maddi konularınız öne çıkabilir. Ay’ın Kiron ve Merkür ile olan bağlantıları kredileriniz, ödemeleriniz ile ilgili bir durumu gündeme getirebilir. Devamını okumak için tıklayınız

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