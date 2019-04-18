Günlük burç yorumları 18 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

18 Nisan Perşembe günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın, Terazi burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15 - 21 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 NİSAN Koç Günlük Burç Yorumu

Ay tüm gün boyunca Terazi burcunda ilerliyor. Günün genelinde olumlu etkiler alıyor olacaksınız. Özellikle evlilik ve ilişki konularınız ön plana çıkabilir. Partnerinizle aranızda çözmeniz gereken sorunlar varsa bugün uzlaşmacı bir tavırla karşı taraftan destek görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Bugün ofis ortamınızdaki gündeminiz yoğun olabilir. Altınızda çalışanlarla beraber fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Yaratıcı düşünceler sonrası işinizde bir adım daha öne çıkabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay’ın gün boyunca Terazi burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Şansınızın yükseldiği bir güne adım atıyorsunuz. Yalnızlar varsa bugün aşk hayatında hareketlenmeler olabilir. Karşı taraftan da duygularını belli eden yaklaşımlar görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Terazi burcunda hareket edecek. Sizler için düne oranla daha sakin bir gün olabilir. Evinizle ilgili konulara enerjinizi harcayabilirsiniz. Ev değiştirmek isteyenler için bugün fırsatlar karşılarına çıkabilir. Evinizin enerjisini değiştirmek için küçük dekor değişiklikleri de yapmak iyi gelecektir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Tüm gün Ay Terazi burcundaki hareketini sürdürüyor. Bugüne sosyal yönünüzün ön plana çıktığı bir enerjiyle başlayabilirsiniz. İletişim becerileriniz sayesinde bulunduğunuz çevrede bir adım öne çıkabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın günün tamamında Terazi burcunda hareket ettiği bir güne başlıyorsunuz. Bugün gelirinizi ilgilendiren konulara vaktinizi ayırabilirsiniz. Maddi olarak dengeyi bulmak adına harcamalarınızı kısmayı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay sizlerin burcunda ilerlemesine devam edecek. Bugün daha olumlu bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Kendinize vakit ayırmanız gereken bir günde olacaksınız. Sizi mutlu eden aktivitelere veya konulara odaklanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay günün genelinde Terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Gün boyunca enerjiniz biraz düşük olsa da psikolojik olarak toparlandığınızı hissedebilirsiniz. Geçmişe dair aklınızdaki anıları artık silip geleceğe bakmalısınız. Endişeleriniz bazen kendinizi yalnız kalmaya itebilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay Terazi burcunda hareket ediyor. Şansınızın açıldığı bir gün içerisinde olacaksınız. Bulunduğunuz çevrede diğer insanlardan sıyrılacağınız, takdir edileceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir bakmışsınız ki insanlar sizden bahsediyor. Emeklerinizin karşılığını görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız