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Günlük burç yorumları: 21 Nisan Perşembe günü tüm burç yorumları!

21.04.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 21 Nisan Perşembe aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 21 Nisan Perşembe günü tüm burç yorumları!

21 Nisan Perşembe yani ayın yirmi birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

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Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 21 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün çok iyi tanımadığınız insanlarla iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz, ancak denemelisiniz çünkü yalnızca bilgi alışverişinde bulunarak yeni fırsatlardan haberdar olabilirsiniz. Küçük konuşmalardan hoşlanmayabilirsiniz, ancak yine de çaba gösterin.

BOĞA

Dünyanın zirvesindesin şimdi Güneş senin burcunda ilerliyor ama kendini kaptırma. Her şeyden önce, tutamayacağınız sözler vermeyin. Bugün seni bir çukurdan çıkarsa bile yarın kendini daha büyük bir çukurda bulabilirsin.

İKİZLER

Bir arkadaşınıza nerede yanlış yaptığını göstermekle yükümlüsünüz ama bunu onların moralini bozmayacak şekilde yapın. Zaman zaman oldukça açık sözlü olabilirsiniz ve günümüzün kozmik resmi gereksiz kabalıktan ziyade inceliği gerektirir.

YENGEÇ

Zodyak'ın Su burçlarından biri olarak ruh haliniz bir uçtan diğer uca çılgınca değişebilir, ancak şimdi Güneş haritanızın daha iyi alanlarından birinde ilerliyor ve bu çok fazla sorun olmayacak. Küçük şeylerin seni ele geçirmesine izin verme.

ASLAN

Haritanızın kariyer alanındaki kozmik aktivite, birlikte çalıştığınız kişilere ulaşmayı kolaylaştırır. Patron siz olsanız bile (ve Aslanlar genellikle öyledir) bir dizi emri sıralamak yerine diğer insanların fikirlerini dikkate almalısınız.

BAŞAK

İnsanlara şans vermeyi öğrenmelisin. Sen arkadan yine kontrol et. Ama her şeye rağmen gerçeklerin farkında olduğunu karşı tarafa hissettirmelisin. Her halükârda yardımcı olun, ancak samimiyetsiz olduğunu bildiğiniz tatlı konuşmalara dikkat edin.

TERAZİ

Üzerinde çalıştığınız şeyden zevk alıyor musunuz? Almıyorsanız, o zaman bir değişiklik zamanı gelebilir. Mevcut kozmik aktivite, kamptan ayrılmayı ve gerçek yeteneklerinizin parlayacağı ve daha iyi ödüllendirileceğiniz bir yere taşınmanızı kolaylaştırıyor.

AKREP

Dünyaya neler yapabileceğinizi göstermeye hevesli olabilirsiniz, ancak Güneş karşı burcunuzda hareket ederken, bir ekibin parçası olarak yaparsanız, bu amacı gerçekleştirme olasılığınız daha yüksektir. Açıkça söylemek gerekirse: bu kadar yalnız olmayın!

YAY

Tipik Yay burcunda bugün duymak istediklerinizi duyacak ve dünya görüşünüze uymayan şeyleri görmezden geleceksiniz. Kendinizi bazı rakiplerinizin gerisinde bulursanız şaşırmayın. Sizden ne gibi avantajları var? Dinlemeyi biliyorlar.

OĞLAK

Kariyerinizde ve yaratıcı planlarınızda ilerlemeye hevesli olabilirsiniz, ancak çok fazla acele etmeyin. Uzun vadeli hedeflerinizin ne olacağını ve bu hedeflere ulaşmak için hangi yolları izleyeceğinizi zihninizde net olarak belirleyin.

KOVA

Aile meseleleri söz konusu olduğunda bu sizin için stresli bir zaman olabilir, ancak iyi haber şu ki, yolunuza çıkan her zorlukla başa çıkmak için gerekenlere sahipsiniz. Hiçbir şey seni rahatsız etmiyormuş gibi davran. İyi bir krizin tadını çıkarıyormuş gibi yapın.

BALIK

Bu kadar kendini kontrol etmene gerek yok. Her durumun zirvesindeymiş gibi davranmak zorunda değilsin. Sizinki, kendinizi esintiyle uçurmanıza izin verdiğinizde en iyi sonucu veren bir işarettir, bu nedenle olayları yönlendirmeye çalışmak yerine tepki verin.


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