Günlük burç yorumları: 29 Aralık Perşembe günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

29 Aralık Perşembe yani ayın yirminci dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

KOÇ

Sevgili Koç burçları, önümüzdeki günlerde çevrenizdekileri şaşırtabilirsiniz. Sorumlu bir insansınız ve bu sebeple insanlar size güvenebilir. Ama herkes gibi siz de arzularınıza karşı hassassınız. Bugün arzularınız karşı konulmaz derecede güçlü olabilir. Eğer bu olumlu bir deneyim olursa, kişisel yaşamınızda başka planlamalar yapmanız gerekebilir.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün bazı zor, endişe verici kararların arkasında durmak zorunda kalabilirsiniz. Kişisel hayatınızda acil bir istikrar ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu duygunun arkasında gerçekten ne var? Yeni bir başlangıç yapmak söz konusu olduğunda her şeyi sorgulama arzunuz gözünü korkutuyor olabilir mi? Belki bugün bu sorunun cevabını bulabilirsiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, dünyanın gelişmesine yardım ediyor musunuz hiç? Bugün kendinize bu tür hassas bir soru sorabilirsiniz. Durumlara nasıl tepki vereceğini bilen bir aksiyon insanı olsanız bile, çok fevri olmamaya dikkat etmelisiniz. Oynamak için belirli bir rolünüz var. Duygusal koşullar yüzünden yoldan sapmayın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, size en yakın insanlara, özellikle de çocuklara karşı aşırı korumacısınız. İnsanların birbirlerine karşı sorumluluklarını umursamadığı tehlikeli bir dünyada yaşadığınızı hissedebilirsiniz. Ama korumaya çalıştığınız insanlar muhtemelen dünyaya düşündüğünüzden daha iyi hazırlanmış ve uyum sağlamış durumdalar. Bu sebeple desteğiniz vazgeçilmez olsa bile bir noktada bunu size söylemeye çalışabilirler.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, kendinizi iyi hissetmek için muhtemelen toplumun veya diğer insanların onayına ihtiyaç duyuyorsunuz. Ancak kendinize has kişiliğinizi ve düşünce tarzınızı başkalarının kabul etmesi genellikle zordur. Fikirlerinizi daha az çılgın, biraz daha gerçekçi ve daha pratik hale getirmeniz gerekebilir. Bir şeylerin dışında kalmak istemiyorsanız, önümüzdeki birkaç gün içinde hedefiniz bu olmalı.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugünün size neler getireceği tamamen bir şeyleri sorgulama yeteneğinize bağlı. Genelde, ilişkilerinizde işlerin iyi gitmediği durumları analiz etmede iyisiniz. Şimdilerde ailenizden birinin sorumlu davranma konusunda bir sorunu olabilir. İşleri halletmek o kişiye kalmış, ancak belki siz onun, davranışlarıyla diğer insanlara göndermeye çalıştığı mesajı daha kolay anlayabilirsiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, gezegensel açıların bugün sizin üzerinizde büyük bir etkisi olacak. Gelecekten korkma zamanı değil. Aksine, bunu gerçekleştirmenin zamanı. Şu anda atacağınız her adım, geleceğinizi büyük ölçüde etkileyecek. Kaçımız geleceğe emin adımlarla yürümeyi başarır bilinmez... Ama Teraziler, her zaman olduğu gibi her durumda sürünün başında olacak.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, insanlar, özellikle de bugün gibi herkes için neredeyse aynı şeyi ifade eden günlerde, düşündüğümüzden daha çok birbirine benziyor. Dünyada ve onun ekonomik ve sosyal sistemlerinde bazı inanılmaz değişiklikler meydana geldi. Şimdi, önümüzdeki birkaç yılın neler getireceğini düşünmenin tam zamanı. Sen ne düşünüyorsun?

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün hızlı düşünen sizler için ilham verici bir gün. Onların size ulaşmasına izin verin, onları işleyin ve söze dökmeye çalışın. Algınız açık olsun!

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, insanları bir araya getirmekte genellikle iyisiniz. En büyük gücünüz ise, kimlik arayışında olan insanlara yol göstermek. Aslında, insanlar arasındaki farklılıkların o kadar farkındasınız ki, insanlar geliştikçe meydana gelen değişikliklere direniyorsunuz. Ancak bugün geleceğinizi ilgilendiren sorunlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu da bir şeyleri kabul etmenize ve ilerlemenize yardımcı olacaktır.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bazılarınız hala başkalarının sizin için tüm yaratımı yapmasına izin veriyor. Ancak bugün, gün sizi bu bağlardan kurtulmaya itebilir. Yaratıcı yanınızı göstermenin zamanı geldi. Artık hep sakladığınız o cevherleri gösterin. Tereddüt etmeden kendinizi tam olarak ifade edin ve sorumluluğun gerçekten kimde olduğunu başkalarına gösterin.

BALIK

Sevgili Balık burçları, tıp, psikoloji veya her türlü manevi terapi gibi insanları ilgilendiren her türlü mesleğe çok ilgilisiniz. Bugün geleceğe yönelik fikirlere karşı çok duyarlı olacaksınız. Gözlerinizi ve kulaklarınızı bunlara dört açın. Düşüncelerinizin ve hayal ettiklerinizin farkına varın.