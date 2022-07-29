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Gurbetçiler dönüş yoluna geçti! 'Avrupa bildiğiniz gibi değil, halinize şükredin'

29.07.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini anavatan Türkiye'de geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğuna başladı. Türkiye'den ayrılan Enver Kutlu, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız hallerine şükretsinler. Avrupa onların bildiği gibi Avrupa değil. Önce vatan" dedi.

Gurbetçiler dönüş yoluna geçti! 'Avrupa bildiğiniz gibi değil, halinize şükredin'

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere hüzünlü dönüş yolculukları başladı. Çıkış işlemleri için Kapıkule Sınır Kapısına gelen gurbetçiler yoğunluk oluşturdu. Gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

TÜRKİYE'DE YAŞAYANLAR HALİNE ŞÜKRETSİNLER

Gurbetçi vatandaş Enver Kutlu, Türkiye'ye girişlerinin güzel ve sevinçli olduğunu ancak ayrılmanın hüzünlü olduğunu söyledi. Gurbet elde özlem ve hasretin yeniden başladığını ifade eden Kutlu, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız hallerine şükretsinler. Avrupa onların bildiği gibi Avrupa değil. Önce vatan" dedi.

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“TÜRKİYE'NİN KIYMETİNİ BİLİN”

Bir başka gurbetçi vatandaş Mahide Tamtürk de, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız ülkemizin kıymetini bilsinler. Ülkemiz çok güzel. Annemi, babamı, ağabey ve ablamı geride bırakıp gitmek benim için çok zor. Fransa'da hiç akrabam bile yok" dedi.

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(İHA)


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