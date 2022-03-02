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Gürcistan'dan AB adımı! 'Karar vermeye çağırıyoruz'

02.03.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürcistan, Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak için başvuru dilekçesini yarın göndereceğini açıkladı. Gürcü Hayali Partisi Başkanı ve parlamento çoğunluğun lideri İrakli Kobakhidze, "AB kurumlarını, başvurumuzu acil değerlendirmeye ve Gürcistan'a AB adayı statüsü verme konusunda karar vermeye çağırıyoruz" dedi.

Gürcistan'dan AB adımı! 'Karar vermeye çağırıyoruz'

Gürcistan, Avrupa Birliği'ne katılmak için kolları sıvadı. Yapılan açıklamada başvuru dilekçesinin yarın AB'nin ilgili kurumlarına gönderileceği duyuruldu.

"UKRAYNA İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı ve parlamento çoğunluğun lideri İrakli Kobakhidze, düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'yı desteklediklerini belirtti. Kobakhidze, Tiflis yönetimi olarak Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

AB ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURACAKLAR

Gürcistan hükümetinin, ülkenin AB'ye hızlı bir şekilde katılması için yarın başvuru yapacağını aktaran Kobakhidze, "Gürcistan hükümeti, Başbakanı İrakli Garibaşvili liderliğinde, yarın Gürcistan hükümeti adına AB kurumlarına resmen sunulacak olan AB üyeliği statüsü için bir başvuru hazırlıyor." ifadesini kullandı.

Kobakhidze, hükümetin asıl amacının Gürcistan'ın daha güvenli, ekonomik olarak daha güçlü ve başarılı bir ülke haline getirilmesi olduğunu kaydederek, "AB kurumlarını, başvurumuzu acil değerlendirmeye ve Gürcistan'a AB adayı statüsü verme konusunda karar vermeye çağırıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Gürcistan
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