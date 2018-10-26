Gürcistan'da bir duvarın içinden yüzlerce insan dişi çıktı

Gürcistan'ın Valdosta kentinde 1900 yılında bir dişçinin kiracı olduğu binanın duvarı içine gizlenmiş yüzlerce insan dişi bulundu.

Valdosta Daily Times'taki habere göre, bina inşaatında çalışan işçiler bir duvarın yıkımı sırasında 1000'e yakın insan dişi buldu.

Binanın ilk kiracısının 1900 yılında Clarence Whittington adında bir diş hekimi olduğu ve dişlerin hekim tarafından saklanmış olabileceği belirtiliyor.

Gürcistan'da Greensboro ve Carrolton kentlerinde 20. yüzyıla ait iki binada da daha önce diş bulunmuştu.

