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Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

26.05.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul Milletvekilli Gürsel Tekin, İzmir İl Başkanlığı ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Erken seçim çağrısında bulunan Tekin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu söyledi.

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

İzmir programı kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erken seçim çağrısı yapan Tekin, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu belirtti.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, Tekin yaptığı açıklamada "2018’de olduğu gibi her partinin kendi adayını gösterme düşüncesi hakim olursa CHP’nin cumhurbaşkanı adayı hazır. Ama onu söyleyemem. Onu söyleyecek makam genel başkanımızdır. Ama kişisel düşüncemi sorarsanız; Millet İttifakının ittifakla, birinci turda uzlaşarak bir adayla çıkmalarının talep ederim." ifadelerini kullandı.

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seçim Gürsel Tekin CHP

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