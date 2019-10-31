Guterres: "Suriye Anayasa Komitesi toplantısı önemli kilometre taşı"

İSTANBUL/ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dün yapılan Anayasa Komitesi Toplantısı önemli bir kilometre taşıydı. Ümit ediyorum ki Suriyelilerin yaşamış olduğu trajedinin siyasi olarak çözüme kavuşturulması için ilk adımı oluşturacak." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Guterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.

Antonio Guterres, burada yaptığı konuşmada, Suriye meselesine değinerek, bu ülkedeki trajedi 8'inci yılına girerken, Suriyeli sivillerin en yüksek bedeli ödemeye devam ettiğini söyledi. Guterres, "Dün yapılan Anayasa Komitesi Toplantısı önemli bir kilometre taşıydı. Ümit ediyorum ki Suriyelilerin yaşamış olduğu trajedinin siyasi olarak çözüme kavuşturulması için ilk adımı oluşturacak ve Suriyelilerin güvenli ve onurlu şekilde bulundukları topraklara gidebilmelerini kolaylaştıracak." diye konuştu.

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyinde diyalog yolunda gösterilen çabaları takdirle karşıladığını kaydeden Guterres, İdlib'deki durumdan duyduğu endişeyi de dile getirdi.