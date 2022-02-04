Güzel giyinmenin yolu bu parçalardan geçiyor!

İtiraf edelim, sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri moda dünyasına eskisinden daha çok ilgi duyar olduk. Çeşit çeşit kombinler, en favori parçalarla verilen pozlar derken 'güzel giyinmek' herkesin önceliği oldu. Peki iddialı bir stil için hangi parçalara öncelik vermeliyiz? İşte size muhteşem tüyolar!

CEKETLER

Ceket her ne kadar kurumsal tarzın bir parçası gibi olsa da son zamanlarda her parçayla uyumlu bir şekilde kullanılıyor. Size büyük gelen ceketiniz varsa yaşadınız! Ceketin bel oyuntusundan ince bir kemer geçirerek yepyeni bir kullanım şekli elde edebilirsiniz. Sade bir ceketin içine parıltılı bir bluz giyerek günlük stilinizi geceye taşıyabilirsiniz.

DERİ PANTOLONLAR

Deri parçalar için ''zamansız'' ifadesini kullansak haksız sayılmayız. Deri ceketler her sezonun starı olsa da son zamanlarda deri pantolonlar en trend parçalar olarak kabul ediliyor. Deri pantolonları; iş hayatınızda beyaz bir gömlekle, normal gününüzde ise sade bir kazakla rahatça kombileyebilirsiniz. Siyah renkten sıkılanlar için; yeşiller, tabalar ve beyazlar da en çok tercih edilen renklerden oluyor.

OVERSİZE GÖMLEKLER

Fazla kiloları kamufle etmek için tercih edilen oversize gömlekler son zamanlarda her bedenden kadının tercihi oluyor. Oversize gömlekleri; ceketle, jeanle, taytla veya şortla kombinleyerek her mevsim rahatça kullanabilirsiniz. Farklı bağlama şekilleriyle tarzınıza hareket katabilir, dantel braletler ile gizemli bir hava oluşturabilirsiniz.

BALIKÇI YAKALI BLUZLAR

Son zamanların en öne çıkan parçası hiç şüphesiz ince dokulu, balıkçı yakalı bluzlar... Bluzları tek parça olarak kombinleyebileceğiniz gibi kaşe dokulu bir ceketle birlikte kullanarak kurumsal bir tarz elde edebilirsiniz. Son günlerde oldukça popüler olan diğer bir kullanım ise oversize hırkalarla kombinlemek, böylece salaş ve maskülen bir tarz elde edebilirsiniz.

YIRTMAÇLI MİNİ ETEKLER

Mini etekler bu kışa damga vurdu diyebiliriz. Vücudu saran, dar kesim mini etekler her ne kadar şık olsa da kullanımı zordur. Ancak son zamanlarda her yerde karşımıza çıkan mini eteklerde mini bir yırtmaç detayı bulunuyor, böylelikle kullanım kolaylığı sağlıyor. Hem cool hem de kusursuz bir görüntü için mini etekten destek alabilirsiniz.



