Dizi modalarını sevenlere ilhamını Emily in Paris'ten alan kombin önerileri

Rengarenk kabanlar, ilhamını Paris'ten alan şapkalar, mini etekler, desenli gömlekler ve tabii ki topuklu ayakkabılar! Emily'nin tarzını oluşturan parçalara dahası da eklenir tabii ama en can alıcı kısmı dikkat çeken renkleri! Küçük detaylarla ve kıyafetlerini bambaşka boyutlara taşıyan aksesuarlarla Paris'in tozunu attıran Emily gibi siz de girdiğiniz her ortamda tüm gözleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Sınırları zorlayan kombinlere tek tıkla ulaşabilir, tarzınızı ortaya çıkarabilirsiniz!

1. Kırmızı bir şapkayla stil rüzgarları estirebilirsiniz!

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Kombinlerinizi güçlü aksesuarlarla tamamlayarak çok daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Bazen asil bir takı bazen renkli bir şapkayla kombininizi bambaşka bir hale getirebilir, son noktayı en şık şekilde koyabilirsiniz. Maskülen kombinlerinize kadınsı bir dokunuş yapmak için kırmızı en doğru tercihlerden biri. Saçlarınıza iri bukleler verip ilhamını Fransız kadınlarından alan kırmızı bir şapkayla çok daha şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Klasik bir tarzda oluşturduğunuz etek/ceket takımınızın üstüne kırmızı, yeşil ve pembe gibi sıcak renklerdeki şapkaları tercih edebilirsiniz. Tül detaylarıyla bezeli şapkalarla çok daha dikkat çekici olmanız ise kaçınılmaz!

2. Ekosenin modası hiç geçmeyecek!

Klasik tarzın vazgeçilmez desenlerinin başında gelen ekoseyi Emily in Paris dizisinde sıkça gördük. Elbiselerde, kabanlarda ve etek/ceket takımlarında... Hem maskülen hem kadınsı kombinlere imza atmak için ekose deseni tercih edebilir, çarpıcı renklerle kullanarak şahane kombinler oluşturabilirsiniz. Vücudunuza tam oturan ve dizlerinizin bir tık üzerinde biten ekose desenli etek ve cool duruşunuzu tamamlayacak ceket modelini, renkli kazaklarla ve bodysuitlerle tamamlayabilirsiniz. Blazer ceket modelini tek başına jeanlerle kombinlemeniz de mümkün. Başınıza taktığınız kırmızı bir şapkayla kombininizi tamamlayıp harika bir görünüm elde edebilirsiniz! Emily in Paris stilinizi tamamlamak için sırada ayakkabılar var!

3. Hiçbir topuk tıkırtısı bu kadar davetkar çalamaz!

"Kombinleri daha çekici kılan parça ne?" diye sorarsanız bu sorunun cevabı kesinlikle topuklu ayakkabılar olur! Topuklu ayakkabılarınızı spor kombinlerinizde kullanarak modanın kalıplarını yıkabilir, elbiseler ve takımlarla tamamlayarak şıklığın sınırlarını zorlayabilirsiniz. Bu siyah bantlı topuklu ayakkabı sayesinde bilekleriniz çok daha ince görünür. Tabana doğru kalınlaşan topuk modeliyle yürürken zorluk çekmeden günü tamamlayabilirsiniz. Şık olduğu kadar kullanışlı da olan topuklu ayakkabı modelini hem günlük hayatta hem özel davetlerde tercih edebilirsiniz. Emily'nin sevimli olduğu kadar çekici de görünen takım kombinini tamamlamak için artık ihtiyacınız olan tek şey çanta!

4. Küçük bir el çantası yeter de artar bile!

Kombinlerinizi çok daha iyi göstermek için ihtiyacınız olan diğer parçaysa şık bir el çantası. İster günlük hayatınızda ister işe giderken tercih edebileceğiniz bu çanta modeliyle kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ürünü, zincir detayı sayesinde ister elde ister omuzda kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Küçük görünmesine rağmen içine ihtiyaç duyacağınız eşyaları koyabileceğiniz kadar geniş hacimli olan bu çanta, şık olduğu kadar kullanışlı da. Etek-ceket takımını şık bir dokunuşla tamamlayacak çanta modelini, su geçirmez suni deri dokusuyla olumsuz hava koşullarında da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz!

5. Yeşil deri ceket mi?

"Emily'ye ne giyse yakışıyor ama o absürt ceketi ben nasıl giyeyim?" diye düşünenleri böyle alalım! Olabildiğince canlı renkleri ve asla bir araya gelmemesi gereken desenleri birlikte kullanarak sıra dışı bir tarz oluşturabilir; hayranlık uyandıran cesur kombinlere imza atabilirsiniz. Yeşil deri ceketi kombinlemesi zor gibi gözükse de aslında çok kolay. Kombininizde yalnızca iki renk kullanarak ceketi ön plana çıkarabilirsiniz ya da birden fazla rengi harmanlayarak uyumsuzluklar içinde bir bütün de oluşturabilirsiniz. Yumuşacık dokulu ve kemer detaylı yeşil deri ceket modelini, rengarenk eteklerle ve botlarla kombinleyebilirsiniz. Renkli bir fularla ve abartısız takılarla tamamladığınızda şahane görünmemeniz için hiçbir neden yok!

6. Rengarenk bir mini eteğin cazibesine kim karşı koyabilir?

Mini etekleri güneşli havaların kıyafeti olarak düşünebilirsiniz ama aslında bu kıyafetler, her mevsim kullanabilen kurtarıcı parçalardan biri. Mini etekleri çoraplarla, postallarla ve botlarla tamamlayarak harika kombinlere imza atabilir, havalı bir tarz oluşturabilirsiniz. Özellikle oversize kazaklarla ve deri postallarla kombinlediğinizde ortaya harika bir stil çıkması kaçınılmaz. Emily'nin sık sık tercih ettiği rengarenk mini etekler, hem yaz hem kış mevsimlerinde kullanılabilen joker parçalardan biri. Çok renkli mini etek modelini, basic tişörtlerle ya da oversize kazaklarla kombinleyebilirsiniz. Serin havalarda omuzlarınıza alacağınız deri ceketle girdiğiniz ortamlarda stil rüzgarları estirebilirsiniz!

7. Basic tişört kadar rahat bir kıyafet var mı?

Evde, okulda, iş yerinde ve dilediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz; tek parçayla şıklığınızı konuşturabileceğiniz ve spor tarzınızı tamamlayabileceğiniz birbirinden şık tişörtlerle harikalar yaratabilirsiniz. Desenli ve baskılı basic tişört modellerini; jeanlerle, eteklerle ya da kumaş pantolonlarla çok rahat bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Üzerindeki kelebek detaylarıyla tarzınıza çok daha enerjik bir dokunuş yapacak tişört modelini renkli mini etekle tamamlayabilir, konforu elden bırakmadan çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Böylece havalı stilinizle Emily'yi bile kıskandırabilirsiniz!

8. "Yaz mevsiminde bot mu giyilirmiş?" demeyin!

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Bot modelleri, her ne kadar kışın vazgeçilmez parçaları arasında olsa da son yıllarda bahar ve yaz aylarında da oldukça kullanılıyor. Fileli ve hafif kumaşlardan üretilen yazlık bot modelleriyle çok havalı kombinler oluşturabilirsiniz. Cıvıl cıvıl renkleri ve yumuşacık dokusuyla kullanımı oldukça rahat olan mavi bot modelini, mini eteklerle ya da elbiselerle tamamlayarak tarzınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Farklı renklerin uyumunu sevenlerdenseniz mavi ve yeşilin buluşmasına hayran kalacaksınız. Western modeli ve ergonomik yapısıyla şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan bot modeli, renkli mini eteğinizin altına çok yakışacak!

9. Çok amaçlı bir aksesuar: Fular!

Emily'nin kombinlerinin çoğunda kullandığı fular modelleri, kendisi küçük ama işlevi büyük aksesuarlardan biri! Fuları saçlarınıza, boynunuza, kemerinize ya da çantanıza takabilir, böylece sıra dışı tarzınızı konuşturabilirsiniz. Çok renkli fular modeli, farklı kullanım alanları sayesinde şıklığınızı tamamlarken daha şık bir görünüm yakalamanıza da yardımcı olur. Eğlenceli desenleri sayesinde sade kombinlerinizi hareketlendirebilir, saç örgülerinizin arasına yerleştirerek romantik bir stil yakalayabilirsiniz. Fular modelini deri ceketlerinizin yakasına bağlayabilir, kemer yerine kullanabilir ya da boynunuza takabilirsiniz. Sade kombinler oluşturduğunuz günlerde küçük bir fular dokunuşuyla çok daha özenilmiş bir görünüme kavuşabilirsiniz.

10. "Takısız asla dışarı çıkmam." diyenler için!

"Gösterişsiz bir kıyafeti nasıl daha çok ön plana çıkarabilirim?" diye soranlar için en iyi cevaplardan biri şüphesiz takılar! Rengarenk taşlarla bezenmiş takılarla eşsiz bir görünüm yakalayabilirsiniz. Yeşil taşlı kalp kolye, Emily in Paris ilhamlı stilinize şık bir dokunuş yapar. Ayarlanabilir zinciri sayesinde kolyenin uzunluğunu değiştirebilirsiniz. Hem klasik hem spor kıyafetlerinizde gönül rahatlığıyla tercih edebilir; takı kombinlerinizi yüzükler, broşlar ve küpelerle zenginleştirebilirsiniz. Tarzınızı çok daha şık gösterecek kalpli kolye modelini günlük kombinlerinizde tercih edebilir, sade bir elbiseyle kullanarak ışıldayabilirsiniz.



