Güzellik standartları kadınların başını yaktı! Her şey tıraş bıçaklarının pazarlanmasıyla başladı

Güzellik standartları hem erkekleri hem de kadınları etkilese de bu konuda en büyük hasarı kadınlar alıyor. Kadınlar topluma göre daha güzel ve bakımlı görünmek için birçok estetik operasyon ve çeşitli işlemler yaptırabiliyor. Kadınların tüylerini almasından dolayı bugüne kadar onların tıraş olmadığı ve tüylerinin hiç çıkmadığı düşünülüyordu. Ancak kadınların vücut kıllarını tıraş bıçağıyla almaları 1915 yılına dayanıyor. Tüylerimizi almamıza neden olan her şey pazarlamadan ibaretmiş.

HER ŞEY TIRAŞ BIÇAKLARININ PAZARLANMASIYLA BAŞLADI

Smithsonian Enstitüsü'nün resmi web sitesine göre , şunları açıkladılar: "Amerikan güzellik standartları ve kadınlara yönelik uygulamaları da tıraş bıçağının yenilenmesinden ve pazarlanmasından etkilendi. Yirminci yüzyılın başlarından başlayarak, pazarlarını genişletmek isteyen güvenli tıraş makinesi üreticileri, kadınlardaki vücut kıllarının doğası gereği erkeksi ve nezaketsiz olduğu kadar hijyenik olmadığı fikrini desteklediler."

PAZARLAMACILAR KADINLARIN TÜYLERİNİ ALMALARINI TEŞVİK ETTİ

Vücut kıllarının kadınsı ya da temiz olmadığı kisvesi altında, tıraş bıçağı sadece erkeklere değil kadınlara da pazarlanmaya başlandı. Smithsonian Enstitüsü, "Kadınlara özel olarak pazarlanan ilk tıraş bıçağı 1915'te piyasaya sürüldü", diye paylaştı. "1920'lerde, kolsuz üstler ve kısa elbiseler için yeni moda, Amerikalı kadınların bacaklarının ve koltuk altlarının artık sosyal durumlarda görünür olduğu anlamına geliyordu ve reklamcılar, kadınları bacaklarını ve koltuk altlarını tıraş etmeye teşvik etme fırsatını değerlendirdi.

TIRAŞ KELİMESİ YERİNE 'PÜRÜZSÜZ' KELİMESİ KULLANILIYORDU

"'Tıraş' terimi erkeksi sakal uygulamalarıyla ilişkilendirildiğinden, pazarlamacılar bu terimi reklamlarında kullanmamaya dikkat ettiler. Daha ziyade, kadınları bacaklarını ve koltuk altlarını 'pürüzsüz' yapmaya teşvik ettiler." 'Erkek' gibi görünmek istememek ve değişen moda sayesinde artık daha fazla pürüzsüz tene sahip olmak isteyen kadınlar, tıraşı günlük yaşamlarına dahil etmeye başladılar.

YÜZ TÜYLERİNİ ALMAK İÇİN AĞDA ÖNERİLDİ

Ancak erkeklerden farklı olarak kadınlara yüzlerini tıraş etmeleri istenmedi. Smithsonian Enstitüsü, "Tıraş makineleri kadınlara yüz tüylerini almak için pazarlanmadı" dedi. "Bunun yerine, sakallı kadınlara yüz kıllarını ağartmak, ağdalamak veya eritmek için ürünler teklif edildi."

