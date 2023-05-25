Güzellik tanrıçası olarak bilinen 42 yaşındaki Jang Nara'nın en az 20 yaş genç görünmesini sağlayan ipuçları

Güney Koreli şarkıcı ve aktris Jang Nara yıllara meydan okuyan görünümü ve zarif stiliyle oldukça beğeniliyor. Hayranları 'Güzellik tanrıçası' olarak nitelendirilen Jang Nara'nın cilt bakımında uyguladığı yöntemleri ve yaşam alışkanlıklarını merak ediyor. Her World ile paylaşımda bulunan Jang Nara, güneş kremini her gün ayrılmaz parça olarak gördüğünü söyledi. Güneş kremi sürmenin yanı sıra, yaşlanmayı önlemek için dışarı çıkarken tamamen güneş kremi ile kaplı bir maske takıyor.

JANG NARA'NIN GENÇLİK SIRLARI

İYİMSER VE MUTLU BİR TUTUM SERGİLEYİN

Jang Nara, ne olursa olsun, olaylara her zaman mümkün olan en olumlu şekilde baktığını paylaştı. İyimser ve neşeli bir tavrın, en iyi ruh sağlığına sahip olmasına yardımcı olduğuna inanıyor. Bu, dengeli beslenme, egzersiz yapma, meditasyon yapma ve kendi cilt bakımı rutinini takip etme konusunda en iyi düşünceleri edinmesine yardımcı oluyor. Sonuç olarak, sağlıklı bir zihinsel tutuma sahip insanlar kendilerine daha iyi bakma ve daha genç görünme eğilimindedir.

BOL SU İÇİN

Su, içten içe sağlıklı, ışıltılı bir cilt için çok önemlidir. Elle Taiwan'a göre Jang Nara, vücudunu nemli ve cildini yumuşak ve nemli tutmak için günde 2 litreden fazla su içiyor. Yaz günlerinde klima başında çok oturduğunuzda cilt kuruluğu, su kaybı ve cildin erken yaşlanmasını önlemek için daha fazla su içmelisiniz.

BOL BOL MEYVE VE SEBZE YİYİN

İçten dışa güzelliğin güçlü bir savunucusu olan Jang, yeşil sebze, sağlıklı yağlar, taze meyve ve yağsız protein alımını her zaman iki katına çıkarır. Jang Nara, sağlıklı yaşam tarzını ve yaratıcı, besleyici mutfak tarzını gösteren fotoğrafları düzenli olarak paylaşıyor. Jang Nara özellikle domatesleri, havuçları ve nilüfer köklerini seviyor.

All Kpop ile yaptığı paylaşımda, nişasta ve kızarmış yiyecekler yemeyi de sınırladığını söyledi. Lezzetli ve besleyici olduğu için çok fazla beyaz mantar çorbası ve kırmızı hurma yiyor. Bunlar aynı zamanda Jang Nara'nın daha genç, gerçek yaşından çok daha genç görünmesine yardımcı olan güzellik gıdalarıdır.

UÇAN YOGA YAPIN

Jang Nara'nın sadece cildi dolgun ve kusursuz değil, aynı zamanda orantılı ve minyon bir vücudu var. Jang Nara uzun süre genç kalmasına yardımcı olmak için yogayı seçti ve alışkanlık haline getirdi. Yoga stilleri arasında özellikle uçan yogayı çok seviyor.

Havada inversiyonlarla düzgün bir şekilde uygulandığında uçan yoga, sadece kan dolaşımını artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha parlak bir cilt verir.



