Güzellik uzmanı en az 15 yıl yaşlı gösteren hataları paylaştı! Para harcamadan genç görünmek mümkün

Amerika'da yaşayan güzellik uzmanı Nicole Smith'e göre, çok fazla para harcamadan genç gözükmek mümkün olabiliyor. Nicole, genç görünmenin anahtarının sizi yaşlandıran önemli hataları bilmek olduğunu belirtiyor. Bu hatalar en az 15 yaş yaşlı görünmenize sebep olabiliyor.

SON ÇIKAN TRENDLERİ TAKİP EDİN

Estetik doktor asistanı olarak çalışan Nicole, "Saç teorisi gerçek ve bu, insanların saçınızı nasıl şekillendirdiğinize bağlı olarak sizi farklı algıladıklamasıdır. " dedi. Güzellik dehası, stil dünyasındaki en son trendlerden haberdar değilseniz daha yaşlı görüneceğinizi iddia etti.

İNCELEN KAŞLARA MÜDAHALE EDİN

Güzellik tutkunlarını 90'ların trendinden vazgeçmeye çağıran Nicole, "Kaşlarınızda incelme varsa, bu konuda bir şeyler yapmanın zamanı geldi" dedi. "Ombré kaş dövmesini seviyorum çünkü kaşınızda pudra makyajı gibi duruyor ve size güzel bir kaş şekli veriyor."

ÇOK FAZLA KALORİ YAKIMI YAŞLI GÖRÜNÜME SEBEP OLUYOR

Pek çok kişinin inandığının aksine, 45 yaşındaki Niceole, çok fazla egzersiz yapmaya dikkat edilmesini tavsiye etti çünkü geçilebilecek ince bir çizgi var. "Çok fazla kalori yakıyorsanız, yüzünüzdeki yağları kaybediyorsunuz ve bu da cildinizin sarkmasına neden oluyor" dedi.

Nicole, TikTok'ta paylaştığı klibinde iyi bir duruşun önemine de değindi. Nicole sözlerini, "İyi bir duruş gençliği ve güveni yansıtır," diyerek tamamladı.

PANTOLON KESİMİNE DİKKAT

''Yaşlanmaya başladığımızda, her şey sarkmaya başlar ve vücut tipinizi geliştiren kot pantolonlar bulmak önemlidir. Kot pantolonunuzun cepleri küçükse ve düşükse, bu poponun düz ve sarkık görünmesine neden olur." Nicole, belinizin daha yukarısına oturan daha büyük cepleri olan pantolonları satın almanızı tavsiye etti.



