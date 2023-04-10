KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Güzellik uzmanının kırışıklıkları silip süpüren yaşlanma karşıtı bakımı! Bu doğal yağ botoks etkisi yaratıyor

Güzellik uzmanının kırışıklıkları silip süpüren yaşlanma karşıtı bakımı! Bu doğal yağ botoks etkisi yaratıyor

10.04.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzdeki kırışıklıkları geçirmek için en etkili çözümün botoks olduğu düşünülüyor. Botoksa olan ilgi arttıkça botoks etkisi yaratan doğal çözümler için yapılan araştırmalar da artıyor. Bir güzellik uzmanı yaşlanma karşıtı güzellik bakımını anlatarak botoks etkisi yaratan ve en pahalı kremlerden bile daha iyi sonuç sağlayan yağı açıkladı.

Güzellik uzmanının kırışıklıkları silip süpüren yaşlanma karşıtı bakımı! Bu doğal yağ botoks etkisi yaratıyor

Kadınlar daha genç ve dinamik bir görünüm için yaşlanma karşıtı kremlere ve botoks uygulamalarına oldukça para verebiliyor. Ancak yaşlanma karşıtı bakımlara çok para vermek yerine doğru cilt bakım rutini oluşturmak ve etkili ürünleri kullanmak daha iyi sonuçlar sağlayabiliyor. Vicky Derosa, TikTok hesabında yayınladığı videoda oluşturduğu yaşlanma karşıtı güzellik rutinini paylaştı.

"YÜZÜNÜ YIKAMAMALISIN"

Ekran görüntüsü 2023-04-10 104724

Vicky, "Milyar dolarlık yaşlanma karşıtı endüstri, bunu bilmenizi istemiyor." diyerek genç görünüm sağlayan basit güzellik tüyosunu açıkladı. "Yüzümü yıkamam, sen de yıkamamalısın. Pek çok insan yüzlerindeki yağı çıkarıyor. Hatta ben daha fazlasını ekliyorum."

MAKYAJINI ÇIKARMA TÜYOSUNU AÇIKLADI

Ekran görüntüsü 2023-04-10 104441

Vicky, yüzünü bir temizleyiciyle yıkamıyor bunun yerine yüzünü temizlemek için zeytinyağı kullanıyor. "Makyajımı nasıl çıkarırım? Sabahları cildimi nasıl durularım?
Sadece nem yaratmak için biraz suyu yüzüme vuruyorum ve sonra zeytinyağı - gerçekten yüksek kaliteli zeytinyağ ile yüzümü ovuyorum. Yüzünüzü yıkamak yerine bunu deneyin."

Ekran görüntüsü 2023-04-10 104547

"Farkı birkaç gün içinde görmeyeceksiniz ama birkaç hafta içinde farkı göreceksiniz. Cildiniz parlayacak, yumuşacık hissettirecek ve çok daha temiz olacak."

YÜZÜNÜZÜ YAĞ İLE YIKAMALI MISINIZ?

Ekran görüntüsü 2023-04-10 104452

Bu TikToker ve sağlık uzmanı, yüzünü yıkamak için bu yöntemi kullanan tek önemli kişi değil. Aktris Chloë Grace Moretz, bu yöntemin sivilcelerini temizlemeye yardımcı olduğunu söylüyor.

Ekran görüntüsü 2023-04-10 104508

Bazı uzmanlar, yüzünüzü yağla temizlemenin, yüzünüzdeki yağı gidermeye, gözenekleri temizlemeye ve ölü cilt hücrelerini ve makyajı çıkarmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. 2010 yılında 128 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırma, yağ ile temizlemenin kuru ve olgun cilde fayda sağlayabileceğini öne sürdü.

"HERHANGİ BİR KREMDEN DAHA İYİ!"

Vicky'nin takipçileri de bu yöntemin etkili olduğunu paylaştı. Biri şöyle yazdı: "Annem zeytinyağı kullanıyor ve ben de kullanıyorum. Nemli bir ciltle uyanıyorsunuz. Herhangi bir kremden daha iyi! 50 yaşındayım."

Ekran görüntüsü 2023-04-10 104559

Bir diğeri, "Yüzümü yıkamayı bıraktım. Bu yöntem doğru, cildim çok daha iyi ve parlıyor ... Durulamak için zeytinyağı yerine gül suyu kullanıyorum." Bir başkası ise "Yüzümü suyla yıkamıyorum, zeytinyağıyla temizliyorum. Neredeyse 50 yaşındayım, kimse yaşımı tahmin edemiyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuaför 10 yaş küçük gösteren saç stilini açıkladıKuaför 10 yaş küçük gösteren saç stilini açıkladı
Göğüslerini özgürce paylaştı! Dışarıda üstünü çıkartarak...Göğüslerini özgürce paylaştı! Dışarıda üstünü çıkartarak...
61 yaşında gençlik sırrını açıkladı! "Yataktan çıkmadan..."61 yaşında gençlik sırrını açıkladı! "Yataktan çıkmadan..."
Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı tiktok Güzellik uzmanı yaşlanma karşıtı krem güzellik pahalı yaş yüz yıkama yüz kırışıklığına ne iyi gelir evde eo hücreler

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı o yarışmacının biletini kesti! "Hayretler içerisindeyim" deyip Survivor'dan kovdu

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı o yarışmacının biletini kesti! "Hayretler içerisindeyim" deyip Survivor'dan kovdu

Sütyensiz tarzı takipçilerini ikiye böldü

Sütyensiz tarzı takipçilerini ikiye böldü

Seçim şarkısı Sezen Aksu’dan! “Karşıyım”

Seçim şarkısı Sezen Aksu’dan! “Karşıyım”

Kuaför 10 yaş küçük gösteren saç stilini açıkladı

Kuaför 10 yaş küçük gösteren saç stilini açıkladı

Model en büyük korkusunu yenerek ipli bikinisiyle poz verdi

Model en büyük korkusunu yenerek ipli bikinisiyle poz verdi

Kırışıklıkları silip süpürüyor! Bu doğal yağ botoks etkisi yaratıyor

Kırışıklıkları silip süpürüyor! Bu doğal yağ botoks etkisi yaratıyor

İlginizi Çekebilir

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Tepki çeken görüntüler! Canlı canlı paketlediler

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.