Güzellik uzmanının kırışıklıkları silip süpüren yaşlanma karşıtı bakımı! Bu doğal yağ botoks etkisi yaratıyor

Kadınlar daha genç ve dinamik bir görünüm için yaşlanma karşıtı kremlere ve botoks uygulamalarına oldukça para verebiliyor. Ancak yaşlanma karşıtı bakımlara çok para vermek yerine doğru cilt bakım rutini oluşturmak ve etkili ürünleri kullanmak daha iyi sonuçlar sağlayabiliyor. Vicky Derosa, TikTok hesabında yayınladığı videoda oluşturduğu yaşlanma karşıtı güzellik rutinini paylaştı.

"YÜZÜNÜ YIKAMAMALISIN"

Vicky, "Milyar dolarlık yaşlanma karşıtı endüstri, bunu bilmenizi istemiyor." diyerek genç görünüm sağlayan basit güzellik tüyosunu açıkladı. "Yüzümü yıkamam, sen de yıkamamalısın. Pek çok insan yüzlerindeki yağı çıkarıyor. Hatta ben daha fazlasını ekliyorum."

MAKYAJINI ÇIKARMA TÜYOSUNU AÇIKLADI

Vicky, yüzünü bir temizleyiciyle yıkamıyor bunun yerine yüzünü temizlemek için zeytinyağı kullanıyor. "Makyajımı nasıl çıkarırım? Sabahları cildimi nasıl durularım?

Sadece nem yaratmak için biraz suyu yüzüme vuruyorum ve sonra zeytinyağı - gerçekten yüksek kaliteli zeytinyağ ile yüzümü ovuyorum. Yüzünüzü yıkamak yerine bunu deneyin."

"Farkı birkaç gün içinde görmeyeceksiniz ama birkaç hafta içinde farkı göreceksiniz. Cildiniz parlayacak, yumuşacık hissettirecek ve çok daha temiz olacak."

YÜZÜNÜZÜ YAĞ İLE YIKAMALI MISINIZ?

Bu TikToker ve sağlık uzmanı, yüzünü yıkamak için bu yöntemi kullanan tek önemli kişi değil. Aktris Chloë Grace Moretz, bu yöntemin sivilcelerini temizlemeye yardımcı olduğunu söylüyor.

Bazı uzmanlar, yüzünüzü yağla temizlemenin, yüzünüzdeki yağı gidermeye, gözenekleri temizlemeye ve ölü cilt hücrelerini ve makyajı çıkarmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. 2010 yılında 128 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırma, yağ ile temizlemenin kuru ve olgun cilde fayda sağlayabileceğini öne sürdü.

"HERHANGİ BİR KREMDEN DAHA İYİ!"

Vicky'nin takipçileri de bu yöntemin etkili olduğunu paylaştı. Biri şöyle yazdı: "Annem zeytinyağı kullanıyor ve ben de kullanıyorum. Nemli bir ciltle uyanıyorsunuz. Herhangi bir kremden daha iyi! 50 yaşındayım."

Bir diğeri, "Yüzümü yıkamayı bıraktım. Bu yöntem doğru, cildim çok daha iyi ve parlıyor ... Durulamak için zeytinyağı yerine gül suyu kullanıyorum." Bir başkası ise "Yüzümü suyla yıkamıyorum, zeytinyağıyla temizliyorum. Neredeyse 50 yaşındayım, kimse yaşımı tahmin edemiyor" dedi.

