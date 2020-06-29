Güzellik uzmanları yeni trendleri açıkladı! İşte en moda göz makyajı stilleri...

60'lı yılların Audrey Hepburn tarzı eyeliner çizgileri, 90'lı yılların rengarenk farları ve çok daha fazlası günümüzün göz makyajı trendlerinin temelini oluşturuyor. Gelecek yıllarda bizleri hangi orijinal stiller bekliyor, bilmiyoruz ama son yılların en moda göz makyajı stilleri burada. Haydi, birlikte inceleyelim.
Göz makyajının en dikkat çeken noktalarından biri olan eyelinerlar, klasik tarzdan uzaklaşarak yeni bir boyut kazandı. On yıl önce eyeliner hakkında yapılan tüm değişiklikler çizgi uzunluğu ya da kalınlığıydı. Artık her şey değişti, eyeliner stilleri de! Özgürleşmeye yönelen makyaj trendleri arasında başı çeken eyeliner, artık her renkte.
Pastel ya da soft, siyah ya da beyaz, renkli ya da sade fark etmez. İstediğiniz eyelinerı istediğiniz şekilde sürebilirsiniz. Göz kapaklarınızın hemen üzerine klasik bir ince çizgi çekmek yerine kaşınızın altına geometrik bir çizim yapabilirsiniz. Punk tarzda sıklıkla görmeye başladığımız orijinal eyeliner uygulamaları, geleceğe yön verecek gibi duruyor.
Bundan birkaç yıl önce hemen hemen herkeste gördüğümüz sabit, çizilmiş gibi duran kaşların devri bitti. Devir kalın, tüylü, orijinal kaşların devri! Uzun kaşları yalnızca tarayarak doğal haline bırakan bu stil, tüy görünümlü kaşa sahip olanların yüzünü güldürüyor.
Cara Delevingne gibi özgür ruhlu ve asi modellerle sevmeye başladığımız taranmış kaşlar, son zamanlarda göz makyajının favori tamamlayıcısı oluyor. Bundan sonra kaşlar için sloganımız "Bırak dağınık kalsın!" Göz makyajı stilinde doğala dönüş başladı gibi görünüyor.
Merak etmeyin, dumanlı göz makyajının modası henüz geçmedi ama siz yine de makyaj çantanızda biraz yer açsanız iyi olur. Farlar yeniden gündemde! Klasik renkleri bir yana bırakıp tüm renklere kucak açan far stili, yeni tarzlar denemek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Üstelik, güzellikler burada da bitmedi!
Farı göz kapağına homojen şekilde yedirmeye çalıştığınız o zorlu saatleri unutabilirsiniz. Artık far sürmek için parmağınızı fara batırıp gözünüzün üzerine bir çizgi çekmek dahi yeterli. Önemli olan, far stilinin tarzınızla ve ortamla uyum sağlaması. Saatlerce kusursuz makyaj için uğraşmak artık demode oldu diyebiliriz. Yeni trend; doğal, özgür, farklı ve vahşi!
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