Güzellik uzmanları yeni trendleri açıkladı! İşte en moda göz makyajı stilleri...

60'lı yılların Audrey Hepburn tarzı eyeliner çizgileri, 90'lı yılların rengarenk farları ve çok daha fazlası günümüzün göz makyajı trendlerinin temelini oluşturuyor. Gelecek yıllarda bizleri hangi orijinal stiller bekliyor, bilmiyoruz ama son yılların en moda göz makyajı stilleri burada. Haydi, birlikte inceleyelim.

EYELİNERIN ELLİ TONU!

Göz makyajının en dikkat çeken noktalarından biri olan eyelinerlar, klasik tarzdan uzaklaşarak yeni bir boyut kazandı. On yıl önce eyeliner hakkında yapılan tüm değişiklikler çizgi uzunluğu ya da kalınlığıydı. Artık her şey değişti, eyeliner stilleri de! Özgürleşmeye yönelen makyaj trendleri arasında başı çeken eyeliner, artık her renkte.

Pastel ya da soft, siyah ya da beyaz, renkli ya da sade fark etmez. İstediğiniz eyelinerı istediğiniz şekilde sürebilirsiniz. Göz kapaklarınızın hemen üzerine klasik bir ince çizgi çekmek yerine kaşınızın altına geometrik bir çizim yapabilirsiniz. Punk tarzda sıklıkla görmeye başladığımız orijinal eyeliner uygulamaları, geleceğe yön verecek gibi duruyor.