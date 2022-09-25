Haberi yokmuş gibi yapmadı! Deniz aslanı, aile fotoğrafına girip insanmış gibi poz verdi: Annenin hareketi olay oldu

Deniz aslanı, aile fotoğrafına girip insanmış gibi poz verdi. Söz konusu olayın videosu sosyal medya kullanıcılarının kısa süre içinde radarına girdi.

AİLE FOTOĞRAFINDA BİR DENİZ ASLANI!

Videoda aile üyeleri fotoğraf çekilecek bölüme oturuyor, ardından deniz aslanı arkalarına geçerek yerini alıyor ve bir insanmış gibi pozlar vermeye başlıyor.

Bu sırada ailenin küçük oğlu poz vermek yerine kafasını ilginç pozlar veren deniz aslanına çeviriyor. İşte anne dikkat çeken hareketini tam da bu sırada yapıyor. Anne ani bir hareketle küçük çocuğun başını çevirip poz vermesini sağlıyor.

İzleyenleri şaşkına çeviren anlar, sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

