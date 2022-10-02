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Haberlerde gördüğü Heimlich manevrası ile hayat kurtardı! 'İlk defa uyguladım'

02.10.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de bir lokantada korku dolu anlar yaşandı. Boğazına yemek parçası kaçan müşteri, boğulmaktan son anda kurtuldu. Nefes alamayan müşteriyi, lokanta çalışanı Yasin Çakır, Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Heimlich manevrası yapan Çakır "İlk defa uyguladım. Daha önce haberlerde benzer görüntüler görmüştüm. İşe yaradı" dedi. İşte olayın detayları...

Haberlerde gördüğü Heimlich manevrası ile hayat kurtardı! 'İlk defa uyguladım'

Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesi K Caddesi'nde bulunan bir lokantada 28 Eylül Perşembe günü saat 13.45 sıralarında ciğer yiyen bir müşterinin boğazına yemek parçası kaçtı. Müşteri, elleriyle çevresindekilere durumu anlatmaya çalıştı.

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Durumu fark eden diğer müşteriler yardıma koştu. Ardından lokanta çalışanı Yasin Çakır da gelerek Heimlich manevrasıyla müşteriye müdahalede bulunup hayatını kurtardı.

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"HABERLERDE İZLEMİŞTİM, İLK DEFA UYGULADIM"

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken o anları anlatan Yasin Çakır, "Ben kurye olarak çalışıyorum. Verilen siparişleri hazırlıyordum. O an müşterimizin daraldığını gördüm. Kısa bir süre sonra yardım istedi. Direkt yanına koştum. Haberlerde gördüğümüz o hayatı müdahaleyi yaptım. Müdahaleden sonra kendine geldi, su verdim. O da kendine gelince mutlu oldum. Arnavut ciğeri mi yiyordu, ekmek mi, ciğer mi boğazında kaldı bilmiyorum" diye konuştu. İlk yardım eğitimi almadığını söyleyen Çakır, haberlerde izlediği müdahaleyi uyguladığını belirterek "İlk defa oluyor ve ilk defa uyguladım. Daha önce haberlerde benzer görüntüler görmüştüm. İşe yaradı, güzel oldu" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi heimlich manevrası
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