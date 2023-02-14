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Hacamat öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmelidir? Hacamat öncesi yapılması gerekenler nedir?

08.02.2023 03:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki bin beş yüz yıldan fazla bir geçmişi olduğu bilinen hacamat, modern tıbba alternatif olarak geliştirilmiş olan bir tedavi uygulamasıdır. Modern tıbbın varlığı ile daha az kullanılan bir tedavi yöntemi hâline gelse de günümüzde de Sağlık Bakanlığının kontrolü altında yetki verilen kişilerce işlem yapılmaktadır. Hacamatın öncesinde işlem sırasında ve işlemden sonra dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Peki, hacamat öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Hacamat öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmelidir? Hacamat öncesi yapılması gerekenler nedir?

İçindekiler

  • Hacamat öncesi yapılması gerekenler nelerdir?
  • Hacamattan sonra neler yapılmaz?
  • Hacamattan sonra ne yenmez?
  • Hacamat yarasına ne sürülür?

Osmanlı döneminden bugüne kullanılan bir uygulama olan hacamat Sağlık Bakanlığının yayınladığı bir yönetmelik kapsamında günümüzde de uygulanmaktadır. Bir doktora danışılmadan başvurulmaması gereken bir işlemdir ve her alternatif tedavi yöntemi gibi bazı olumsuz etkilerin görülme olasılığı vardır. Hacamat işlemi kupa tedavisi olarak da bilinir. Beş adet bambu, cam ya da benzeri bir maddeden yapılan kupa ya da bardak adı verilen nesneler kullanılır. Yaş farkı bulunmadığı kabul edilen hacamat işleminden önce ve sonra dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır.

Hacamat öncesi yapılması gerekenler nelerdir?

Hacamat tok karnına yapıldığı zaman farklı hastalıklara sebep olabileceği için aç karnına yapılması gerekir. Hacamatın daha etkili olması ve hacamattan sonra herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için hacamat öncesi yapılması gerekenler bulunur. Hacamat öncesi yapılması gerekenlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Hacamat öncesi en az 24 saat boyunca hayvansal gıdalar tüketilmemelidir.
  • Vücut dinlendirilmeli vücudu yoracak hareketlerden ve etkinliklerden kaçınılmalıdır
  • Sigara içen kişilerin işlemden en az iki saat önce sigarayı bırakmış olmaları gerekir.
  • Hacamat esnasında şeker ve tansiyon düşmemesi için hacamattan yaklaşık 3 saat kadar öncesinde sıvı gıda alınması önerilir.
  • Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler hacamat uygulamasına göre ilaç saatlerini doktoruna danışarak ayarlayabilirler.
  • Hacamattan bir gün önce, hacamat günü ve hacamattan bir gün sonra olmak şekilde yaklaşık 3 gün boyunca hayvansal gıda perhizi yapılması, hacamat etkisine olumlu katkısı olur ancak bu durum zorunlu değildir.

Hacamat öncesi dikkat edilmesi gerekenler bir zorunluluk olmamakla birlikte eğer bunlara dikkat edilirse hacamat daha etkili sonuçlar gösterebilir.

Hacamattan sonra neler yapılmaz?

Kısa süreli morluklar ve izlerin görülebileceği hacamat sonrası rahatsızlıklar bünyeye göre değişiklik gösterebilir. Geri dönüşü olmayan zararlardan korunabilmek için bu işlemin doktor onayı olmadan yapılmaması gerekmektedir.

Hacamat işlemi yapılan kişinin işlemden sonra yapmamaya dikkat etmesi gereken durumlar bulunur. Hacamat sonrası dikkat edilmesi gereken durumlar:

  • Hacamat sonrasında 6 saat kadar uyumamak gerekir.
  • Hacamattan sonra yürüyüş yapmak faydalıdır.
  • Hacamat günü ve hacamat sonrasındaki gün hayvansal gıda perhizi yapılabilir.
  • Hacamat sonrasında 2 saat kadar yemek yenilmemesi gerekir. Bunun yerine limonlu, sirkeli su ya da bal şerbeti içilmesi tavsiye edilir.

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Hacamattan sonra ne yenmez?

Hacamat sonrası beslenme için kişiler iki saatlik süre dolduktan sonra yiyip içmeye başlayabilirler. Özellikle bal şerbeti ya da sirkeli su hacamat işlemi yapılan kişilerin tüketmesi önerilen gıdalar arasında yer alır. Hacamat öncesi ve sonrası beslenmeye dikkat edilmelidir. Hastalığa ve yapılan işleme göre değişik olmak üzere hacamattan sonra hayvansal gıdaların tüketilmemesi gerektiği durumlar da vardır.

Hayvansal gıda perhizi tamamen tavsiye niteliğindedir, hayvansal gıda tüketiminin hacamata herhangi bir engelleyici durumu yoktur. Yan etkilerin takip edilmesi de önemlidir. Ayrıca yaklaşık on saat boyunca duş alınmaması önerilmektedir. Hacamat sonrası beslenme son derece önemlidir. İşlemin ardından 48 saat boyunca yenmemesi gereken bazı besinler şunlardır:

  • Yumurta ya da içinde yumurta barındıran gıdalar
  • Peynir, yoğurt
  • Tereyağı
  • Süt ve süt ürünleri
  • Tavuk, balık, kırmızı et

Hacamat yarasına ne sürülür?

İşlemin etkisi olarak bazı geçici izler ve morluklar görülebilir. Bu izlerin ve yaraların daha hızlı şekilde iyileşmesi için işlemden en az 10 saat sonra yapılacak duşun ardından bu bölgelere kantaron ya da zeytinyağı sürülebilir. İzler bir günden fazla sürerse acilen doktora ya da bir sağlık kuruluşuna gösterilmelidir. Hacamat uzmanlar tarafından ve onaylı yerlerde yapılırsa, işlem sonrası izler uzun süre kalıcı değildir.

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