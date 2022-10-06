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'Hacısüleymanoğulları' suç örgütüne operasyon! Ali Osman Hacısüleymanoğlu yakalandı

06.10.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen suç örgütünün lideri Ali Osman Hacısüleymanoğlu İstanbul'da düzenlenen operasyonda lüks bir rezidansta yakalanarak gözaltına alındı. Hacısüleymanoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Hacısüleymanoğulları' suç örgütüne operasyon! Ali Osman Hacısüleymanoğlu yakalandı

İstanbul'da 'Hacısüleymanoğulları' suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında hakkında 5 aydır arama kararı olan ve örgütün lideri olarak bilinen Ali Osman Hacısüleymanoğlu, saklandığı lüks rezidansta yakalanarak gözaltına alındı.

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5 AYDIR YAKALAMA KARARI BULUNUYORDU

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aydır hakkında yakalama kararı bulunan ve kamuoyunda Hacısüleymanoğulları olarak bilinen suç örgütü lideri Ali Osman Hacısüleymanoğlu'nun Sarıyer'de bir rezidansta kaldığını belirledi. Ekipler uzun süre rezidansı takip etti. Yapılan çalışmaların ardından salı günü belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

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GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda şüpheli Osman Hacısüleymanoğlu yakalanarak gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 25 fişek, bir miktar uyuşturucu ve 92 bin lira para ele geçirildi. Hacısüleymanoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul operasyon
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