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Hadise'nin saç itirafı duyanları şok etti! Saçını günlerce yıkamadığını belirtti

15.11.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise, başarıları ve özel hayatıyla sık sık konuşulan şarkıcılar arasında bulunuyor. Hadise'nin saçlarının dolgunluğu ve parlaklığı ekran önünden göz kamaştırıyor. Hadise geçen günlerde yaptığı röportajda saçlarının sağlığını korumak için yaptığı yöntemi paylaştı.

Hadise'nin saç itirafı duyanları şok etti! Saçını günlerce yıkamadığını belirtti

Saç bakımı kadınlar için büyük önem taşıyor. Saçların daha parlak ve sağlıklı görünmesi için çeşitli bakım malzemeleri kullanılıyor. Ancak bu kimyasal ürünler ve ısıl işlemler saça daha fazla zarar verebiliyor. Ünlülerin saçlarına yaptığı bakımlar merak ediliyor. Hadise'nin de parlak ve oldukça sağlıklı görünen saçları ilgi uyandırıyor.

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Hadise, yüz ve saç bakımlarını merak eden hayranlarıyla paylaştı. Hadise'nin saç yıkama sıklığı duyanları şaşırttı. Sık yıkanan saçın yıprandığını belirten Hadise saçının sağlıklı görünmesi için uzun süre yıkamadığını açıkladı. "Saçlarımı yıkamak, ardından da fön çektirmek çok yıpratıyor. O yüzden de saçlarımı 10 günde 1 yıkıyorum" dedi.

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Cildinin ve saçının güzelliği için "Her sabah aç karnına 1 adet hurma yiyorum. Gün içinde badem, fındık, fıstık, ceviz ve muz olmazsa olmazım." diyerek sağlıklı beslendiğini belirtti. Gün içerisinde yenilen kuruyemişler saçın ve cildin çok daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlıyor.

KIM KARDASHIAN'DA SAÇLARINI SIK SIK YIKAMIYOR

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Saçlarını 5 günde bir yıkadığını söyleyen Kim Kardashian, ''İlk gün saçlarım kabarık oluyor. İkinci gün saç stilistim oldukça özensiz bir saç modeli yapıyor. Üçüncü gün saçlarımı düzeltiyor. Dördüncü gün at kuyruğu yapıyor ve beşinci günde yıkıyorum''diyerek bir dönem gündemi bir hayli meşgul etmişti.

HER GÜN SAÇ YIKAMAK ZARARLI MI?

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Tıpkı cildinizde olduğu gibi, saç derinizin de doğal yağ ve nem oranını dengede tutmak son derece önemlidir. Çünkü sağlıklı bir saç derisi düzenli olarak kendini yeniler ve ürettiği sebum ile saç köklerini besler. Sebum üretimi normalden fazla seyrettiğinde, saçlarınız hızla yağlanır ve ağırlaşır. Sebum üretimi gereğinden az olduğunda ise, saç kökleri yeterince beslenemediği için saçta kuruma ya da matlaşma gibi sorunlar görülebilir.

SAÇI CANSIZLAŞTIRIYOR

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Saçlarınızı her gün yıkadığınızda, saç derinizde bulunan sebumu da yok etmiş olursunuz. Böyle bir durumda saç deriniz saç köklerinize ulaştırmak için daha fazla sebum üretmeye çalışır. Haliyle siz saçınızı sık sık yıkasanız da, saçlarınızın yağlanma hızı da artar. Ayrıca saçlarınız ihtiyaç duyduğu sebum takviyesine ulaşamadığı için cansızlaşabilir ya da yıpranabilir.

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