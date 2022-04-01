Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna uygun fiyatlı alternatifler

Son günlerde sahne kıyafetleri, söylenen şarkılardan daha çok gündem oluyor. Modanın yakından takip edilmesi sebebiyle şarkıcıların tercih ettiği sahne kıyafetleri mercek altına alınıyor. Hadise'nin tarzı kimi zaman eleştirilse de her zaman gündem olmayı başarıyor. Antalya konserinde giydiği yırtık kot pantolon ise son hızla sosyal medyada en çok konuşulan sahne kıyafetleri arasına girdi. 35 bin TL değerindeki kot pantolona alternatif olabilecek, daha mütevazı fiyatlarıyla günlük şıklığınızı süsleyecek yırtık kot modellerini sizler için derledik. İşte Hadise'nin yırtık pantolonuna alternatif modeller!

1. Sokak tarzını yansıt: Briskorry Kot Pantolon

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S bedenden XXL bedene kadar birçok seçeneği bulunan kot pantolon, vintage giyinmeyi sevenler tarafından tercih ediliyor. Boru paçalı kot pantolonu her mevsim rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hadise'nin giydiği pantolona benzer bir kesimi olan Briskorry Kot Pantolon, dolabınızdaki en sevdiğiniz parçalar arasında yerini alacak! Eskitilmiş görüntüsü ile fazlasıyla tarz görünen kot pantolon, derin yırtıkları ile farkını ortaya koyarken tüm gözleri üzerinize çekecek. Mavi renkteki pantolon, sokak tarzınıza etkili bir dokunuş yapacak. Günlük hayatta spor ve rahat giyinmeyi seviyorsanız spor ayakkabılarla kombinleyebileceğiniz bu ürünü incelemeden geçmeyin!

2. Boyfriend kesimiyle farkını ortaya koy: EXPLODE Kot Pantolon

Pamuklu kumaştan üretilen yırtık kot pantolon, uzun süre giyseniz bile sizi rahatsız etmez ve hareketlerinizi kısıtlamaz. Boyfriend kesim bir ürün olan EXPLODE Kot Pantolon, sokak tarzını benimseyenlerin ilk tercihleri arasında. Diz kısmındaki yırtıklar sayesinde son derece tarz görünen pantolon, yaz kış demeden en çok kullandığınız parçalardan biri olacak! Crop tişört ve spor ayakkabılarla oldukça hoş bir uyum yakalayacak yüksek bel yırtık kot pantolon, rahat bir kesime sahip. Tıpkı Hadise'nin giydiği pantolon gibi geniş paçaları olan bu uygun fiyatlı alternatifi incelemeden geçmeyin!

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3. Bol kot pantolonlara karşı koyamayanlara!

Birden fazla renk seçeneğine ve farklı yırtık modellere sahip olan kot pantolon, bol kesimi sayesinde rahat bir görünüm yaratıyor. Yüksek belli bir ürün olduğu için crop üstlerle çok şık görünen kot pantolon, günlük hayatınızın vazgeçilmez parçası olmaya aday. Spor ayakkabılarla kombinlendiğinde sokak modasını yansıtan pantolon, kesimi ve modeliyle Hadise'nin giydiği parçayla benzerlik gösteriyor. Nefes alabilen pamuklu kumaşı sayesinde uzun saatler giyseniz de teninizi rahatsız etmeyen FUNWAVE Kot Pantolon, yumuşak dokusuyla tüm zorlu aktivitelerde yanınızda!

4. Buz mavisi tutkunlarına Trendyolmilla'dan güzel bir haber var!

Günlük hayatta daha çok açık renkleri tercih ediyorsanız Trendyolmilla Yırtık Kot Pantolon tam size göre! Düz kesim yırtık kot pantolon, belden düşüyor hissi yaratarak sokak stilini yansıtıyor. Yüksek bel kesimiyle dikkat çeken pantolonu, büstiyer ve kısa tişörtlerle birleştirebilirsiniz. Hem günlük hayatta hem özel günlerde giyebileceğiniz kot pantolonu spor ayakkabı veya topuklu sandaletlerle birleştirdiğinizde şıklığınız katlanacak! İki dizinde bulunan derin yırtıklarla sizi Hadise'nin tarzına yaklaştıran yırtık kot pantolon, uygun fiyatlı alternatifler arasında.

5. Kaliteli kumaşıyla dikkat çeken bir model!

İki bacağında bulunan derin yırtıklar sayesinde tarzınıza hareket katacak ürün, yırtık pantolon denince akla ilk gelen modellerden biri. Güzel bir yırtık kot pantolon alternatifi olan Briskorry Kot Pantolon, yüksek bel kesimi sayesinde karın ve basen bölgesindeki fazlalıkları toparlıyor. %85 pamuklu kumaşı ile nefes alan ürün, uzun saatler boyunca üzerinizde kalsa bile cildinizi rahatsız etmiyor. Retro stiliyle görenleri geçmişe götürecek ürün, spor ama şık giyim sevdalılarının ilk tercihi. Kendi sokak stilinizi belirlemek istiyorsanız kot pantolonun farklı bölgelerine yeni yırtıklar açabilir, özgünlüğünüzü ortaya koyabilirsiniz!

6. Derin yırtıklarla modaya ayak uydurun!

Ekstra geniş paça kesimiyle dikkat çeken YD Club Kot Pantolon, derin yırtıklarıyla sokak stilini benimseyenlerin göz bebeği olacak. Yüksek tabanlı spor ayakkabılar ile kombinlendiğinde daha ince ve uzun görünmenizi sağlayacak kot pantolon, nefes alan kumaşı sayesinde size gün boyu konfor sunuyor. Spor kombinlerinize eşlik eden ürün, büstiyer ve crop üstlerle kombinlendiğinde şık bir davet parçasına dönüşüyor! Açık mavi renkteki yırtık kot pantolon, yaz kış giyebileceğiniz kurtarıcı bir model. Şıklık yarışında Hadise'nin tarzına göz kırpmak istiyorsanız içine çorap veya tayt giyerek farklı bir hava yaratabilirsiniz.

7. RenklyModa pantolonun yan yırtıklarıyla Hadise'nin stiline yaklaşın!

Tıpkı Hadise'nin konserinde giydiği model gibi yan yırtıkları olan kot pantolon, sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Sadece diz hizasında 2 adet yan yırtığı bulunan ve günlük stilinizin tamamlayıcısı olan pantolonu her mevsim kullanabilirsiniz. Ekstra yüksek belli ve bol paçalı olarak tasarlanan kot pantolon, dar kesim bluzlarla kombinlendiğinde çok daha güzel görünüyor. Yüksek tabanlı spor ayakkabılarla birlikte giyildiğinde daha uzun boylu görünmenizi sağlayacak ürün, dar pantolonların aksine gün boyu rahatlık sağlıyor. Yoğun eskitmeli kot pantolonlardan hoşlanmıyorsanız düz tasarımıyla dikkat çeken RenklyModa Kot Pantolon'u mutlaka değerlendirmelisiniz!

8. Mom jean sevenlere özel bir model!

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Mom jean olarak adlandırılan yüksek belli pantolonlardan biri olan M17 Kot Pantolon, sağ dizindeki derin yırtığıyla dikkat çekiyor. Eskitmeli görünümdeki ürünün mavi, koyu mavi ve siyah renk seçenekleri bulunuyor. Kıyafetlerinizde vintage ruhunu yaşatmayı seviyorsanız M17 Kot Pantolon âdeta sizin için tasarlanmış! 2 adet önde ve 2 adet arkada olmak üzere toplam 4 adet cebi bulunan kot pantolon, günlük hayatta severek giyeceğiniz parçalardan biri. Bele tam oturan ve geniş paçaları olan ürün, %100 pamuklu kumaşı sayesinde kullanım esnasında rahatsızlık vermiyor. Çamaşır makinesinde yıkanabilen pantolon, topuklu ayakkabılar ile kombinlenerek özel günlerde dâhi kullanılabilir.

9. Farklı renk seçenekleri: IŞILDA Kot Pantolon

Tamamen sokak stilini yansıtan IŞILDA Kot Pantolon, ekstra geniş paça kesimi ile âdeta yerleri süpürüyor. Düz bir çizgi şeklindeki yırtık tasarımı ile dikkat çeken kot pantolon, akıllara Hadise'nin giydiği yırtık kot pantolonu getiriyor. Yüksek belli ürün esnek bir kumaştan üretilmediği için beden seçimini dikkatli yapmanız öneriliyor. Beli açıkta bırakan üstlerle tamamlandığında harika görünen kot pantolon, içinde kendinizi iyi hissettiğiniz parçalar listesine adını yazdıracak! Açık mavi, koyu mavi ve füme renk seçenekleri arasından tarzınıza en uygun rengi seçebilir, moda bilginizi konuşturabilirsiniz.

10. 90'lar modasını üzerinde taşımaya ne dersin?

Bol yırtığı bulunan ve eskitme tekniklerinden faydalanılarak tasarlanan Şahika Kot Pantolon, 90'lar modasına göz kırpıyor. Oldukça geniş paçalı bir ürün olan yırtık pantolon, buz mavisi rengiyle özellikle yaz aylarında favori parçanız olacak gibi görünüyor. Paçalarındaki yıpranmış görünüm, sokak stilini tam olarak yansıtıyor. Yüksek tabanlı spor ayakkabılarla kombinlendiğinde bacak boyunu uzatan ürün, daha ince görünmenizi sağlıyor. Orta kalınlıktaki kumaşı sayesinde her mevsim giyilebilen kot pantolon, sade bir braletle giyilse bile bambaşka bir tarz yakalıyor. Hadise'nin konserinde giydiği kot pantolonun uygun fiyatlı alternatifleri arasındaki ŞAHİKA Kot Pantolon, bizce bir şansı hak ediyor!