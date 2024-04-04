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  4. Hafızalara kazınan fotoğraftaki dedesiymiş! Atatürk'e derdini anlatan adamın torunu CHP'den belediye başkanı oldu... O detayı Özgür Özel anlattı

Hafızalara kazınan fotoğraftaki dedesiymiş! Atatürk'e derdini anlatan adamın torunu CHP'den belediye başkanı oldu... O detayı Özgür Özel anlattı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.04.2024 15:37
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ünlü fotoğrafındaki derdini dinlediği vatandaşın torunu Mehmet Erdem Ural, CHP'den Tokat Turhal ilçesine belediye başkanı oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında o detayı anlatırken, "Ural da vatandaşın derdini dinleyip sorunlarını çözmek için Turhal'ın belediye başkanı oldu" ifadelerini kullandı.

Hafızalara kazınan fotoğraftaki dedesiymiş! Atatürk'e derdini anlatan adamın torunu CHP'den belediye başkanı oldu... O detayı Özgür Özel anlattı

31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir başarıya imza atan CHP, 1977 yılından sonra ilk kez sandıktan birinci parti olarak çıkarken; birçok belediyeyi de kazandı. O belediyElerden biri de Tokat'ın Turhal ilçesi olurken, oyların yüzde 40.95'ini alarak belediye başkanı seçilen Mehmet Erdem Ural'ın dedesi ve Atatürk'le ilgili o detay dikkat çekti.

ATATÜRK'E DERDİNİ ANLATAN ADAMIN TORUNUYMUŞ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı 'Yeni Bir Sabah' programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Özel, Atatürk'ün fotoğrafını göstererek o fotoğrafın hikayesini anlattı; "Atatürk'e derdini anlatan vatandaşın torunu Mehmet Erdem Ural, vatandaşın derdini dinleyip sorunlarını çözmek için Turhal'ın belediye başkanı oldu" dedi.

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"31 MART'TA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI"

Özel, Mehmet Erdem Ural'ın CHP'nin yeni Turhal Belediye Başkanı seçildiğini açıklarken, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti.

HFG

MEHMET ERDEM URAL KİMDİR?

Mehmet Erdem Ural, 1981 yılında Tokat'ın Turhal ilçesinde doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Çankaya Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'nden mezun olan Ural, iş dünyasında yer aldı ve Turhal Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

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Evli ve üç çocuk babası olan Ural, ayrıca Atatürk'ün ünlü fotoğrafındaki yurttaşın torunu olarak da biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Tokat Turhal CHP atatürk
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