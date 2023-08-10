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Hafta sonu için hazır olun! Saat verildi... Meteor yağmuru gökyüzünü aydınlatacak

10.08.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye semaları hafta sonunda meteor yağmuru ile aydınlanacak. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tanrıver, hafta sonu yaşanacak yoğun meteor (gök taşı) yağmurunun ışık kirliliğinden uzak bölgelerde izlenebileceğini belirtti. Tanrıver, "Bunu en iyi şekilde seyredebilmemiz için ışıksız bir ortamda, gece karanlığında ya şehir dışında ya da yüksek yerlerde bulunmamız daha elverişli olacaktır" dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tanrıver, yıldız kaymasının bir meteor oluşumu, Perseid (Perse) meteor yağmurunun ise Perseus'dan (Takımyıldızı) çıkan meteorlar olduğunu söyledi.

Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

Astronomi meraklılarının Türkiye semalarını aydınlatacak yoğun meteor yağmurunu 12-13 Ağustos'ta saat 21.00'den gün doğumuna kadar net olarak görebileceklerini anlatan Tanrıver, en yoğun ise cumartesiyi pazara bağlayan gece 23.00-01.00 saatlerinde izlenebileceğini ifade etti.

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Gökyüzüne bakıldığında yavaş yavaş hareket eden objelerin görülebileceğini aktaran Tanrıver, şöyle konuştu:

"Hemen bunlara 'yıldız kaydı' ya da 'meteor' gibi isimler takarlar ancak ya uçak ya yapay uydu ya da uzay istasyonunun geçişi olabilir. Doğal olarak kayan yıldızlar çok hızlı şekilde, saniyelik bir olay gibi kendini gösterecektir. Bunu en iyi şekilde seyredebilmemiz için ışıksız bir ortamda, gece karanlığında ya şehir dışında ya da yüksek yerlerde bulunmamız daha elverişli olacaktır. Hatta eğer yere yatarsak daha iyi ve net gözlemleyebiliriz. Çıplak gözle gözlemlemek daha doğrudur."

Tanrıver, meteor yağmurunun Kayseri'de Erciyes Dağı'nda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de hava muhalefetinin olmadığı şehir dışındaki yüksek bölgelerde rahatlıkla gözlemlenebileceğini dile getirdi.

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"METEOR İLE UFO KARIŞTIRILIYOR"

Doç. Dr. Mehmet Tanrıver, bazı kişilerin meteor ile tanımlanamayan uçan nesneyi (UFO) karıştırdığına değinerek şunları kaydetti:

"Meteor, eğer sana doğru geliyorsa büyüyecektir, gittikçe parlaklaşacaktır. Bu gök taşı yağmuru da olabilir. Göktaşları da büyük parlaklıklar, ateş topları şeklinde Dünya'ya gelip büyüklü küçüklü kraterler oluşturmaktadır. İstanbul'da (İstanbul semalarında görülen parlak ışık) görünen de buna benzer bir olaydır. Gittikçe parlaklığını artırmıştır. Onun bir meteor yağmurunun başlangıç evrelerinde görülen meteorlardan birisi olduğu tespit edilmiştir."

(AA)

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