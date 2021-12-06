Hafta sonuna kadar etkili olacak! Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kar uyarısı (6 Aralık yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul çevreleri, Mersin ve Konya'nın batı kesimleri, Bolu ve Eskişehir'in güneyi ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HIZI 60 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklığını ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Meteorolojinin 5 günlük hava değerlendirmesine göre bugün Marmara, Ege ve Akdeniz başlayacak yağışlar 3 gün boyunca yurt genelinde etkili olacak. Cuma günü ise yağışların belirli bir alanda etkisini göstermesi bekleniyor.

6 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Trakya'da yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile gece saatlerinden sonra Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Antalya il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda akşam saatlerinden sonra il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Konya'nın batı ilçeleri, Eskişehir'in güneyi ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri hafif sağanak yağışlı

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu'nun güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikse yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu





