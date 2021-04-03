Haftalık vaka sayısı tablosu yayınlandı | Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında 27 Mart - 2 Nisan haftasında illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayılarının haritasını paylaştı. Peki, en çok vaka hangi ilde görüldü? En az vaka olan iller hangileri? İşte, illerde görülen vaka sayıları...

HANGİ İLDE KAÇ VAKA GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakan Fahretin Koca illerin vaka sayısı hakkında bilgi verdiği paylaşımında "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde." notunu düştü.

Buna göre 27 Mart - 2 Nisan haftasında İstanbul'da her 100 bin kişide 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 koronavirüs vakası tespit edildi.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER HANGİLERİ?

Haftalık verilere göre Samsun 678,72, İstanbul, Yalova 564.03, Çanakkale 546,77, ve Kırklareli 518,33 verileri ile yüz bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

*EN AZ VAKA OLAN İLLER HANGİLERİ??

Haftalık verilere göre, Türkiye'de yüz bin kişide Şırnak 23, 47, Hakkari 36,72, Şanlıurfa 40,70, Van 42,55 ve Bitlis 47,29 illeri vaka sayılarıyla en az koronavirüs vakası görülen iller oldu.

