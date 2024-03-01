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  4. 'Hain' polemiği farklı boyuta evrildi! MHP'lileri kızdıran sözler sonrası Kutalmış Türkeş'ten yeni açıklama: Kader kime ölüm yazmışsa o ölür gider!

'Hain' polemiği farklı boyuta evrildi! MHP'lileri kızdıran sözler sonrası Kutalmış Türkeş'ten yeni açıklama: Kader kime ölüm yazmışsa o ölür gider!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.03.2024 08:16
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Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamasının ardından, başlayan gerilim farklı boyutlara ulaştı. Yaptığı çok sert açıklamalarla MHP cephesini kızdıran Kutalmış Türkeş, geri adım atmayacağını belirtti. Yeni bir açıklama yapan Türkeş, yaptığı açıklamada Semih Yalçın'ı kastetmediğini savunurken "Kader kime ölüm yazmışsa ölür gider. Herkes için geçerli. Biz kadere inanıyoruz." dedi.

'Hain' polemiği farklı boyuta evrildi! MHP'lileri kızdıran sözler sonrası Kutalmış Türkeş'ten yeni açıklama: Kader kime ölüm yazmışsa o ölür gider!

Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, kardeşi İYİ Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ayyüce Türkeş için 'hain' benzetmesini yapanlara yönelik sinkaflı sözler kullanmıştı. Afişle başlayan tartışma farklı boyutlara taşınmış, Türkeş'in açıklamaları sonrası MHP cephesinden peş peşe çok sert mesajlar gelmişti.

KUTALMIŞ TÜRKEŞ: SEMİH YALÇIN NİYE ÜSTÜNE ALINIYOR?

Yaşananların ardından Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Türkeş, "O açıklamayı MHP'dekileri muhatap alarak söylemedim. Onlar üstüne alınmışlar. ‘Semih’ yazmışım diye Semih Yalçın niçin üstüne alınıyor? Ben ‘Alparslan Türkeş’in evladıyız’ deyip Türkeş’in öz evlatlarına hakaret edenlere söylüyorum. Onlar üstüne alınıp ortaya çıkmaz. Türkeş’i görmemiş 15-20 yaşında çocuklara, talimatla bize hakaret ettiriyorlar. Ben onu kastediyorum." dedi.

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"BUNU SÖYLEYEN HAİNDİR"

'Hain' tartışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Türkeş, şöyle konuştu;

"Şimdi o konunun birkaç boyutu var. Örneğin Alparslan Türkeş’in kızı olarak o Adana’da aday olmuş. Onu destekleyeceğine, kalkıyor orada AKP adayını destekliyor. Tamam onu desteklesin ama bir de kalkıyor sana ‘hain’ diyor. Söyleyen haindir. Bunu anlamak için ülkücü, Türkeşçi falan olmaya da gerek yok."

GERİ ADIM ATMADI: "KADER KİME ÖLÜM YAZMIŞSA ÖLÜR GİDER. BİZ KADERE İNANIYORUZ"

Yazdıklarından dolayı geri adım atmasını gerektirecek bir durum olmadığının altını çizen Türkeş, "Yapılanın Türkçesi şu: Biz size küfrederiz, tehdit ederiz, saldırı düzenleriz, siyaset zeminini kapatırız, her şey yaparız. Ama sen gıkını çıkarmayacaksın. Alparslan Türkeş Vakıf toplantısına saldırmışlardı. Kafa yarıp öldürmeye kalkıştılar. Babamın mezarına gittim, önüme geçip, ‘Giremezsiniz’ dediler. Bunlar normal şeyler değil. Yine bizimle ilgili tehdit yayınladılar. Kimse bir halt yapamaz. Geleceği varsa göreceği de var. Kader kime ölüm yazmışsa ölür gider. Herkes için geçerli. Biz kadere inanıyoruz.”

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NE OLMUŞTU?

Adana Ülkü Ocakları, İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamıştı. Ayyüce Türkeş’in “Adana’nın hakkı daha fazlası” yazılı pankartının hemen yanına asılan pankartta "Adana’da ihanete geçit yok. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder!" sözlerine yer verilmişti.

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Bunun ardından Kutalmuş Türkeş, yaptığı açıklamada “Alparslan Türkeş’in evladı olduklarını iddia ederek Türkeş’in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarına hakaret edenler, Hele de ömründe Türkeş’i görmemiş olanlar! Sizlerin Türkeş’in evladı olması imkansız, zira Türkeş o çocuk yapmadı hiç! Siz babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan‘ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye’ye!” ifadelerini kullanmıştı.

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KUTALMIŞ TÜRKEŞ KİMDİR?

16 Ekim 1978 İstanbul'da doğdu. Alparslan Türkeş ve Seval Türkeş'in oğlu, Tuğrul Türkeş'in üvey kardeşi olan Ahmet Kutalmış Türkeş, ekonomist ve siyasetçidir.

Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Türkeş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü uluslararası finans bölümünde master yaptı.

Türkeş, 1998'de Los Angeles'ta Pepperdine University, 1999'da Cenevre'de Webster University ve 2000'de Washington DC'de American University'de eğitim aldı.

AK Parti'den istifa etmişti

2005 yılından bu yana uluslararası finans piyasaları üzerine çalışan Türkeş, Alparslan Türkeş Vakfı Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, TBMM 24. dönem AK Parti İstanbul milletvekilliği yaptı.

29 Mayıs 2015'te AK Parti'den istifa etti.

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